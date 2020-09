Se billedserie En robot sørger for at sortere det beskidte arbejdstøj, inden det sendes til vask. Foto: Per Christensen

Det hårde arbejde klares af robotter

24. september 2020

Tidligere har der været eksempler på, at medarbejdere hos Berendsen Textil Service i Holbæk er blevet stukket af en kanyle i hånden, når de har håndteret det vasketøj, der er modtaget.

Andre farlige ting som knive og sakse findes også jævnligt i arbejdstøjet. Men nu er risikoen for, at medarbejderne kommer til skade, når de håndterer tøjet før vask, blevet væsentlig mindre.

Det er nemlig to robotter, der har overtaget arbejdet med at sortere tøjet. Samtidig sørger en maskine for at skubbe tøjet til side, hvis det indeholder farlige eller skadelige ting. Det kan også være en tusch, som ikke er farlig for medarbejderne, men den kan risikere at misfarve en maskinfuld vasketøj på 80 kg. Og knive og sakse kan ødelægge tøjet.

Derfor får kunderne også en regning, når der bliver fundet farligt gods i tøjet.

Hvis det handler om ikke-­farlige materialer, for eksempel mobiltelefoner og briller, er der et gebyr for arbejdet med at sende dem tilbage. Og kunderne er glade for at få mobiltelefonerne retur før vask - og ikke efter, sådan som det skete før indførelsen af robotsystemet.

Mikrochips i 10 år Der er en robot i det traditionelle vaskeri og en anden i clean­­room-­delen, hvor der er meget høje krav til hygiejnen. Det er til medicinalindustrien og medicoindustrien (producenterne af udstyr til medicinalindustrien).

De to brancher står for cirka 85 procent af de samlede opgaver. De øvrige virksomheder er typisk håndværksfirmaer, hjemmepleje og andet. Berendsen udlejer og vasker arbejdstøjet.

Det er en mikrochip i arbejdstøjet, der betyder, at sorteringen kan ske automatisk. Tøj med en indsyet chip er ikke noget nyt fænomen på det store industrivaskeri på Berendsen Allé 1 (tidligere Vølundsvej) i Holbæk. Men det softwaren, der gør forskellen.

- Vi har haft chips i 10 år. Det har betydet, at arbejdstøjet efter vask automatisk er blevet sorteret, foldet og pakket til de enkelte kunder og de enkelte medarbejdere hos os. Det er blevet mere og mere avanceret, forklarer Henrik Larsen, der er afdelingschef på vaskeriet i Holbæk.

Nye funktioner til fem Indførelsen af den automatiske håndtering af vasketøjet på den snavsede side har altså betydet, at det tunge arbejde med monotone bevægelser og fysisk belastende arbejdsprocesser for medarbejderne er blevet stærkt begrænset.

- Det er en stor tilfredsstillelse at kunne fjerne de fysisk hårdeste arbejdspladser. Før coronaen var det også svært at få medarbejdere til de funktioner, siger Henrik Larsen.

Automatiseringen har betydet, at fem arbejdspladser er nedlagt. De pågældende medarbejdere har kunnet overflyttes til andre funktioner på vaskeriet. Det er blandt andet til et forholdsvis nyt forretningsområde med forberedelse af mundbind og andet beskyttelsesudstyr til kunderne.

- Tidligere var der seks manuelle sorteringsborde. Her blev der sorteret cirka 30.000 stykker tøj om dagen. Nu klarer de to robotter omkring 90 procent af arbejdet, mens der stadig en cirka 10 procent, som stadig er for kompliceret til robotterne, forklarer Henrik Larsen.

Danske robotter Det nye system til sorteringen af det snavsede arbejdstøj består af et transportbånd, hvor en kran lægger vasketøjet på, en robotsepa­ra­tor, en mikrochiplæser og en røntgenskanner.

Desuden sørger sorteringssystemet for at inddele vasketøjet efter otte forskellige kriterier, for eksempel hvilken temperatur der skal vaskes ved, farve og andet.

De to robotter er danskproduceret, og hele setuppet er 100 procent tilpasset behovet på vaskeriet i Holbæk. Ud over at medarbejderne bliver skånet for det mest nedslidende arbejde betyder den automatiske sortering også, at der bruges færrest mulige ressourcer på vasken. Dermed opnås der også en miljømæssig forbedring.

Der er 23 forskellige vaskeprogrammer, og en seddel for hvert batch (mængde af tøj) sørger for, at der vaskes på det rigtige program.