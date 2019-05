Se billedserie Hver 10. medarbejder i byggeriet er nu over 60 år. Foto: Thomas Olsen

Det grå guld bliver på byggepladsen

Af Anders Spanggaard Der bliver flere og flere grå toppe i byggeriet, viser en ny analyse fra Dansk Byggeri. I årene fra 2008 til 2016 steg gennemsnitsalderen på landets byggepladser med 1,8 år. Det er væsentligt mere end på landsplan, hvor medarbejderne i gennemsnit er blevet 1,3 år ældre. Dansk Byggeri er glad for, at det i stigende grad lykkes at holde på de plus 60-årige.

- Debatten har i mange år først og fremmest handlet om, hvordan vi tiltrækker flere unge til bygge- og anlægsbranchen. Men i en fremtid, hvor mange af vores virksomheder stadig har udsigt til at mangle kvalificerede faglærte, er det utrolig vigtigt, at vi i endnu højere grad formår at holde på de erfarne ældre medarbejdere, siger administrerende direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

I mere end en femtedel af byggebranchen søges der stadig forgæves efter medarbejdere. Den seneste opgørelse fra DA viser, at der om 10 år kommer til at mangle 17.000 medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen. Derfor gør virksomhederne allerede nu en stor indsats for at holde på de medarbejdere, de har.

- Der bliver allerede gjort meget for at lette det fysiske arbejde på byggepladserne. Hjælpemidler som for eksempel el-drevne vogne til at transportere mursten og andre materialer i, højere paller, så man ikke skal bukke sig ned for at tage stenene op, specielle vogne, der kan kravle på trapper, og platformstiger, der er egnet til at stå og arbejde på, er blot få eksempler, siger Lars Storr-Hansen.

Men der bliver behov for endnu flere hjælpemidler, som letter det fysiske arbejde, hvis det skal lykkes at holde på de modne medarbejdere i byggeriet. Derudover er der behov for at planlægge alle led i byggeprocessen bedre, så løft, skub og træk bliver mindre belastende.

