Se billedserie Advokat Schøtt-Petersens arbejdsdag er fyldt med rådgivning, typisk til lokale ejerledede virksomheder og private boligkøbere. Små og store sager mellem hinanden.

Send til din ven. X Artiklen: Det er blevet sværere at afgøre byggesager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Det er blevet sværere at afgøre byggesager

Advokat Jan Schøtt-Petersen i Helsingør har en fordel, når det handler om at behandle byggesager, idet han kommer ud af en håndværkerfamilie. Alligevel oplever han besværligheder som følge af myndighedernes maksimerede detailregulering, som har gjort det sværere og dyrere for klienterne at komme igennem med byggetilladelser.

Erhverv - 01. maj 2021 kl. 11:31 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen

Jan Schøtt-Petersen er hurtig i hovedet, og advokaten fra Helsingør kan stille skarpt på tidens trend, tendenser og tidsler indenfor hans branche. Han er ekspert i erhvervsret og fast ejendom, har 40 års erfaring som jurist, og han behøver ikke nyde den solbeskinnede udsigt over Øresund for at få et klart blik på problemerne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger