Det danske overskud fra handel med udlandet er faldende

Overskuddet på betalingsbalancen er faldet fra april til maj. Det skyldes især et fald i overskuddet på varer.

Danmark har i maj haft et faldende overskud fra handlen med varer, og det er med til at give et mindre overskud på landets betalingsbalance.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Betalingsbalancen, der groft sagt er summen af landets handel med udlandet, viser i maj et overskud på 13,3 milliarder kroner. Det er 3,6 milliarder kroner mindre end i april.

- Faldet sker især på baggrund af et fald i overskuddet på varer som følge af både et fald i eksporten og en stigning i importen, skriver Danmarks Statistik i sin opgørelse.

En anden opgørelse fra statistikbanken viser, at den danske eksport er faldet med 7,6 procent i perioden fra marts til maj.

Det er den periode, hvor Danmark har været delvist lukket ned på grund af coronaudbruddet.

- Alle vores store eksportmarkeder er ramt af den dybeste krise i mands minde.

- Vi skal formentlig frem til 2022, før efterspørgslen er tilbage på samme niveau som før coronakrisen, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, i en skriftlig kommentar.

Han tilføjer, at der langsomt bliver åbnet mere og mere op i udlandet, hvilket er en god nyhed for de danske eksportvirksomheder.

Men selv om alle restriktioner fjernes, så er efterspørgslen stadig stærkt svækket, bemærker Allan Sørensen.

- Stigende smittetal truer med at slå genopretningen i stykker, inden den for alvor er gået i gang.

- I USA, Storbritannien, Spanien og Australien kæmper de fortsat med høje smittetal. Flere steder bliver der indført nye restriktioner, og det vil få den økonomiske genopretning til at trække ud, siger han.