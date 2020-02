Foto: Getty Images

Derfor rammer du forkert på mobilen

Erhverv - 12. februar 2020 kl. 10:00 Af Marianne Due

Det hele ligger i hånden. For i dag ordner vi det meste på mobilen. Danskerne bruger hver dag to timer i gennemsnit på at swipe, scrolle, trykke og taste. Men det er ikke lige meget, hvilken hånd du har.

Har du en lang tommelfinger, rammer du højst sandsynligt oftere forkert, når du bruger touch-skærmen på din mobil. Det kan dataloger fra Københavns Universitet konkludere efter at have undersøgt, hvad formen på folks hænder og fingre betyder for, hvor ofte man trykker forkert på sin smartphone. "Vores undersøgelse viser, at lange tommelfingre i sig selv kan forklare 12 procent af alle de fejl, som brugerne laver, når de skal ramme bestemte punkter på skærmen og holder mobilen med én hånd," fortæller postdoc Henning Pohl fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet, som har udført forskningen sammen med en gruppe datalogi-studerende. De er de første, der sætter tal på, hvad håndens facon betyder for antallet af fejl.

Langfingrede har problemer i bunden af skærmen Den almindelige formodning har ellers været, at det er store hænder eller tykke fingre, der er skyld i de fleste fejl, men sådan hænger det ikke sammen, viser forsøgene.

"Det er længden på din tommelfinger og ikke tykkelsen, der gør den store forskel," siger Henning Pohl. Det er især nede i bunden af telefonens skærm, at de "langfingrede" har svært ved at ramme plet. Jo længere tommelfinger du har, jo sværere er det at styre tommefingeren præcist ned i de nederste hjørner af skærmen, viser forsøgene. Forsøgene er udført med 27 deltagere, som blev udstyret med to smartphones af to forskellige størrelser (en iPhone 6 og en Nexus 6P). Datalogerne testede bl.a., hvor hurtige og præcise, deltagerne var til at ramme en lang række punkter på skærmen og analyserede derefter de i alt 54.000 antal berøringer i en computer-model.

En stor telefon kan også skabe flere fejl Også størrelsen på telefonen spiller en rolle for, hvilke og hvor mange fejl, man laver, bekræfter studiet. "Hvis man sidder med en stor telefon, er man nødt til at strække hånden mere eller skifte greb for at nå op i toppen og ned i bunden af skærmen. Derfor laver man gennemsnitligt lidt flere fejl med en stor telefon end en lille," siger Henning Pohl. Han håber, at smartphone-producenterne vil bruge den nye viden, så de kan designe telefoner, der fungerer bedre til alle slags hænder. I mellemtiden lyder rådet til forbrugerne, der er på udkig efter en ny mobil: "Hvis man nu har store hænder, kan man være fristet til at købe en rigtig stor telefon. Men det er ikke nødvendigvis en fordel, tyder vores studie på - i hvert fald ikke når det gælder brugeroplevelsen. Før du køber en telefon, er det en god idé at prøve at holde den i hånden og tjekke, om du er nødt til at dreje din hånd på mærkelige måder for at kunne røre alle dele af skærmen."

FAKTA Studiet er udført af: Joachim Normann Larsen, Tórur Højgaard Jacobsen, Sebastian Boring, Joanna Bergström og Henning Pohl fra Datalogisk Institut, Københavns Universitet.

Forskningsartiklen er offentliggjort på konferencen 21st International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services i oktober 2019 i Taiwan.

Datalogerne tog 11 forskellige mål af hver af de 27 deltageres hånd, bl.a. længden af hver finger og bredden af håndfladen og tommelfingerspidsen.

Datalogerne tranformerede de 54.000 antal berøringer fra pixel-koordinater til millimeter-mål, som dernæst blev processeret i en computermodel.

Computer-modellen kan forklare 90 procent af de begåede fejl. 12 procent kan tilskrives tommelfingerens længde. Størstedelen af fejlene skyldes faktorer som individuelle forskelle hos deltagerne og telefonens størrelse.

Forskningen er støttet af ERC under EU's Horizon 2020-program.