Der tegner sig et ja til overenskomsten i lærerkredse

Over halvdelen af lærerkredsenes formænd anbefaler deres medlemmer at godkende overenskomstaftalen for lærerne.

45 ud af 74 kredsformænd har svaret.

39 af dem anbefaler medlemmerne at stemme ja til aftalen, fire har ikke endeligt besluttet sig men læner mod et ja, og to ved det ikke endnu.

I overenskomstforhandlingerne har især lærernes arbejdstid været et vigtigt debatemne, og her nåede forhandlerne ikke en endelig aftale. I stedet skal en kommission vurdere, hvilke muligheder der er på området.

Det har der været utilfredshed over blandt lærerne, og i undersøgelsen angiver hver fjerde kredsformand utilfredshed med det indgåede forlig. Alligevel anbefaler ingen at stemme nej til aftalen.

En af de utilfredse kredsformænd, der anbefaler et ja, er Tina Beck-Nilsson, kredsformand i Greve Lærerforening.

- Jeg er skuffet, fordi vi havde jo håbet på noget bedre. Jeg er også fuldstændig overbevist om, at Anders (Bondo Kristensen, formand for Danmarks Lærerforening, red.) og de øvrige forhandlere har strakt sig så langt, som de overhovedet kunne for at skabe et resultat.

- Derfor anbefaler jeg mine medlemmer at stemme ja, fordi jeg tror ikke, at vi kan få et bedre resultat ved at gå i strejke, siger hun.

De kommende uger skal medlemmerne af Danmarks Lærerforening stemme om aftalen. Det besluttes med almindeligt flertal, om den godkendes eller forkastes.

Og det spiller en rolle, hvad de lokale kredsformænd anbefaler, vurderer arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet Mikkel Mailand.

- Det har en betydning, hvad kredsformændene anbefaler. Jeg vil tro, at medlemmerne lytter, så det kan påvirke resultatet.

- Det giver en indikation af, at Anders Bondo ikke er alene, når han skal ud og argumentere for det her, siger Mikkel Mailand.

Hvis Danmarks Lærerforeningen ender med at forkaste forliget, kan en konflikt tidligst bryde ud 11. juni.