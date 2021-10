Der skal nok komme julegaver under træet i år

Du har måske oplevet det, hvis du har forsøgt at købe en ny spillekonsol, en specifik sofa eller en topmoderne bil. Der kan være lang ventetid på at få lov at iføre sig spenderbukserne - ja, måske står der bare "udsolgt" over produktet.

En global mangel på varer kan nemlig også mærkes i Danmark. Men trods de mange meldinger om kaos i leverancerne fra særligt Asien er flere danske virksomheder fortrøstningsfulde op til juleræset.

Hos Ikea Danmark siger logistikchef Peter Langskov, at de ind imellem oplever, at lastbilerne for sent fortæller, at de alligevel ikke kommer med de ventede varer.

Men det skal nok blive jul - også hos møbelgiganten.

- Det gør så, at kunderne desværre lige den pågældende dag kan opleve lidt tomme hylder hos os, siger Peter Langskov.

- Vi gør mange forskellige ting. Globalt set arbejder vi med jernbanen fra Asien til Europa, og vi prøver at lease containerskibe og købe tomme containere.

- Så jeg forventer, at vi kommer til at have et super bredt sortiment til vores kunder, når de kommer op til jul, siger Peter Langskov.

Virksomheden Jysk mærker også til presset, men ikke i en alvorlig grad. Ifølge Rune Pedersen, kommunikationsdirektør i Jysk, nyder butikskæden godt af, at lagrene er fyldt godt op.

- Der kan så være enkelte produkter, som er en lille smule forsinkede.

- Men generelt ser vi ind i både nu og også op mod julehandlen, at vi har rimelig mange varer til kunderne, siger Rune Pedersen.

Der har ellers været mange dystre meldinger om mangel på varer verden over som følge af coronakrisen.

Biler og elektronikprodukter har særligt været ramt. De har brug for de eftertragtede mikrochips. De bliver typisk produceret i Asien, men mange virksomheder er lukket ned.

Elektronikforhandlerne har problemer med at følge med efterspørgslen på specifikke produkter, blandt andet spillekonsollerne. Der er dog fyldte hylder med fjernsyn og computere at købe, hvis man går i nogle af landets store elektronikkæder.

Men vil man have fingre i en splinterny spillekonsol som den efterspurgte Playstation 5, bliver det straks sværere.

Hos bilforhandlerne er der, netop på grund af mangel på mikrochips, ventetid de fleste steder, fortæller Torben Arent fra FDM, bilejernes organisation.

- En Citröen C3, en forholdsvis simpel bil, har cirka 230 mikrochips.

- Det præger ret meget hele vejen rundt. Det er meget uforudsigeligt, alt efter hvilke mærker og modeller det er, om det er en måned eller fire måneder. Det er lidt småkaotisk derude.

Der kan derfor være ræson i ikke at vente for længe med at få julegaverne i hus. Særligt, hvis der er tale om meget specifikke ønsker - det kunne være en ny Playstation eller en særlig computer.

Jacob Pedersen, aktiechef hos Sydbank, spår, at presset på forsyningskæden vil fortsætte ind i næste år.

- Jeg har svært ved at se, at det her pres på forsyningskæderne sådan rigtig aftager, før vi er et godt stykke inde i 2022.

- Så i forhold til julegavehandlen er det nok en god idé at få skrevet ønskesedlerne i god tid i år, fordi der vil blive pres på at få nogle varer til Europa, siger Jacob Pedersen.