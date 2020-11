Trods coronakrisen er der stor interesse for boligkøb i Danmark. (Arkivfoto)

Der omlægges lån og købes bolig i stor stil trods corona

Trods coronakrisen har danskerne stor interesse for boligkøb og omlægning af lån. Det viser tal fra Finans Danmark, der blandt andet repræsenterer realkreditselskaberne.

I oktober blev der afgivet 37.808 tilbud på realkreditlån. Det er det højeste antal på en enkelt måned i 2020. Det er samtidig omkring 17 procent mere end gennemsnittet for oktober de seneste ti år.

Forklaringen skal ifølge Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, findes i de lave renter.

- Efter at renterne tog et lille hop opad i marts, da corona ramte Danmark, er de nu tilbage på et lavere niveau, siger hun i en kommentar.

60 procent af lånetilbuddene er til omlægninger af eksisterende tilbud eller tillægslån til boligejere.

Privatøkonom Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank fortæller, at der har været en "ganske pæn" konverteringsbølge i oktober.

- Renterne er rigtig lave. Gennem store dele af oktober kunne man få en rente på en eller en halv procent, og det har fået mange til at konvertere, siger han.

Et realkreditinstitut låner penge ud til boligkøbere. Det sker ved at udstede obligationer, som bliver købt af en investor - for eksempel en pensionskasse.

Boligkøberen får pengene og skal derefter betale rente til investoren. Den er faldet, og det har altså gjort det billigere at låne penge.

En anden grund til, at der er afgivet flere lånetilbud, er, at der er godt gang i boligsalget.

- Der er rigtig mange bolighandler i øjeblikket. Og når man skal ud at handle bolig, så skal man også bruge et lånetilbud på finansieringen, siger Brian Friis Helmer.

Knap en fjerdedel af lånetilbuddene i oktober var til boligkøb. Her blev der afgivet 9914 lånetilbud i oktober, hvilket er det højeste antal i tre år. Der bliver normalt afgivet 6800 lånetilbud om måneden.