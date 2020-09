Der indføres forbud mod alkohol i partybusser fra lørdag

Mange mennesker på begrænset plads i en kørende bus og indtagelse af alkohol giver risiko for smittespredning med corona.

Det mener transportminister Benny Engelbrecht (S). Derfor bliver der indført et forbud mod alkohol i busser, oplyser Transportministeriet i en meddelelse.

Det sker for at stoppe de såkaldte partybusser, hvor unge i den seneste tid har holdt fester på trods af restriktioner i nattelivet.

- Vi må desværre konstatere, at de såkaldte partybusser har haft det noget vanskeligt med at sikre, at de fester, der afholdes, foregår på en måde, så smittespredning forhindres.

- Der bliver holdt lidt for mange og for vilde fester. Og det giver ikke mening, når vi i samfundet søger at begrænse smitte, at nogle omgår reglerne i partybusser, siger Benny Engelbrecht.

Forbuddet gælder fra lørdag klokken 12 og foreløbigt frem til 4. oktober.

Busserne har ikke været omfattet af samme restriktioner som restauranter og barer. Derfor har ministeriet flere gange været nødsaget til at specificere retningslinjer for partybusserne.

Der er allerede krav om, at der skal bæres mundbind under buskørslen. Men fra lørdag bliver det også forbudt at servere alkohol.

Forbuddet vil sætte en stopper for fester i busserne, mener Engelbrecht.

- Jeg tror, at et forbud mod at indtage og servere alkohol også vil have en betydning for antallet af fester i busserne, siger han.

I de seneste dage har Benny Engelbrecht på Twitter opfordret til, at udlejerne af busserne skulle aflyse de fester, der kunne aflyses.

- En partybus er et festlokale på hjul, lød det onsdag fra Engelbrecht på Twitter.

Fredag meddelte statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at nattelivet i hele Danmark fra lørdag klokken 12 skal lukke klokken 22, og at der bliver krav om at bære mundbind, når man står og går i restauranter og barer.

Det er i samme bekendtgørelse, at der kommer et forbud mod alkohol i busser.

Det er de ansvarlige for buskørslen, der skal håndhæve forbuddet, på samme måde som de i dag skal håndhæve kravet om mundbind.