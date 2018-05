Se billedserie Foto: Jens Wollesen

Der er stadig plads til en frimærkehandel i gågaden

28. maj 2018
Af Kristian Jørgensen

Den eneste mønt- og frimærkehandel på Sjælland uden for København ligger i Roskilde. Og så endda midt på gågaden.

Her har Roskilde Mønt- og Frimærkehandel ligget i over 40 år, men indehaverne Henrik Ralov og Peter Bjørnstrup ved godt, at den ikke har mange årtier i sig endnu.

- Det bliver os, der lukker og slukker, siger Henrik Ralov.

Når den dag kommer, kan forretningen fortsætte på nettet og på auktioner. Allerede nu ligger kun en tredjedel af omsætningen i butikken, hvor kunderne i højere grad kommer for at sælge end for at købe, men så bliver effekterne i stedet solgt på netmarkedet eller auktion.

- Det er den vej, det går, for vi kan ikke forvente, at hele verden kommer her i Roskilde Mønt- og Frimærkehandel. Det er måske lidt frås at ligge på en gågade, men så længe vi kan se, at det er rentabelt, så gør vi det, siger Henrik Ralov, der som 44-årig er temmelig ung blandt frimærkehandlere og samlere.

Han har selv samlet på frimærker, siden han var fire år, og han fik det som profession, da han som 27-årig fik arbejde i et auktionshus.

