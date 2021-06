Se billedserie Sofie Saerens står midt imellem nogle af de 15.000 vinstokke på den 7,5 hektar store mark. De mange gule planter er raps, som snart bliver fjernet ved hjælp af en ukrudtsmaskine. Foto: Per Christensen

Der er nok at se til på en ny vingård

Erhverv - 08. juni 2021

Af Kaj Ove Jensen Foto: Per Christensen

Når man vil etablere en vingård, så er det ikke bare at få plantet vinstokkene og så vente på, at de første druer kan høstes.

Den første rigtige høst vil være i efteråret 2023, og så kan den første vin ventes klar et års tid senere. Der kræves en hel del arbejde forud, for eksempelvis beskæring af de nye vinstokke.

I knap tre måneder i årets begyndelse havde Sofie Saerens således nok at se til om aftenen og i weekenden. Hun skulle have bekåret de vinstokke, der blev plantet for lidt over et år siden på markerne ved den nye vingård på halvøen Tuse Næs nord for Holbæk.

Over to dage i maj blev der med maskine plantet 15.000 vinstokke, og det bringer den nye vingård op blandt de fem største i Danmark. Navnet på vingården er Tusen Vin, der også bliver navnet på produkterne.

Beskæring med håndkraft Sofie Saerens driver Tusen Vin sammen med sin mand, Esben Misfeldt, som tager sig af indretningen af det nye vineri og tapperi. Begge har fuldtidsarbejde ved siden af.

- Stokkene skulle skæres helt ned, og det foregik med håndkraft. Midt i maj er knopperne begyndt at springe ud, og det er nok lidt senere end normalt på grund af det kolde vejr. De nye knopper kan ikke tåle frost, men vi har nogle hybridsorter, som godt kan tåle frost i løbet af vinteren, fordi de går i dvale, fortæller Sofie Saerens.

Efter at være gået i gang med beskæringen i januar, var hun færdig hen mod slutningen af marts.

- Jeg har set alle 15.000 vinstokke, siger Sofie Saerens, som da også var glad, da opgaven var overstået.

Det må ikke være for varmt som i oktober og november, fordi saften så vil løbe ud af planten.

En bladvæg formes Stokkene var nået op i omkring en halv til halvanden meters højde, før de blev beskåret. Når vinstokkene er vokset til i løbet af året, vil der i den kommende vinter blive arbejdet med at lægge planterne ned på de tråde, som er spændt ud mellem 5000 espalier-pæle.

Trådene kommer til at sidde i fire forskellige højder, og vinstokkene skal ved hjælp af trådene vokse op til cirka to meters højde.

- På den måde formes der en »bladvæg«. For at sikre sunde forhold for planternes fotosyntese - så højt mod nord som Danmark - kræves etablering af en cirka 1,5 meter høj »bladvæg«. Fotosyntese betyder, at druerne modnes, forklarer Sofie Saerens.

Stokkene skal beskæres hver vinter, og mens det den første vinter og måske også den kommende vinter foregår med håndkraft, så vil det fremover mest komme til at foregå med maskine.

Rigtig høst i sommeren 23 Der kan også bruges maskine til at fjerne det ukrudt, som vokser i græsset mellem de 81 rækker med vinstokke. Da avisen var på besøg, ventede man på at få leveret en ukrudtsmaskine, som skal fjerne ukrudtet. Den har en føler, så den kører uden om vinstokkene. Der skal også luges lidt med hånden helt tæt på stokkene.

I vinter blev 200-250 vinstokke ikke beskåret.

- Her vil vi høste druerne næste år som en eksperimental høst. Vi kan måske høste, så vi kan producere 50 liter hvidvin. I sommeren 2023 får vi den første rigtige høst, så de første vine er klar i sommeren 2024, fortæller Sofie Saerens.

Tusen Vin har tre forskellige grønne druesorter til hvidvine og en enkelt rød drue. Den røde skal bruges til rosévin, ligesom en mousserende vin, måske en sparkling rosé, er i tankerne. Der bliver tale om økologiske vine, da marken er under en tre-årig omlægning fra den tidligere konventionelle drift.

Vineri i gammel stald Det er ikke helt billigt at etablere en - efter danske forhold - så stor vingård. For et år siden var der lidt over 200.000 kroner i støtte fra LAG Midt-Nordvestjælland. De bruges blandt andet til det vineri, som Esben Misfeldt er ved at etablere i den gamle hestestald ved ejendommen på Bognæsvej.

Her skal der også etableres et tapperi og et lager. Der er købt fire ståltanke, en kapselmaskine og en labelmaskine.

Faciliteterne skulle gerne være klar til efteråret, så der i første omgang kan produceres cider af æblemost fra Tuse Næs Gårdmosteri. De første cirka 650 flasker blev produceret i foråret hos gårdmosteriet, og etiketterne bærer navnet Tusen Vin.

Vingården er også ved at være klar til, at deltagere i crowdfunding via Coops platform kan skaffe yderligere midler til etableringen.

Interesserede har i øvrigt chancen for at besøge vingården på Tuse Næs på tre datoer. Det er 24. og 31. juli samt 7. august med plads til 25 deltagere per gang. Der kan købes billetter via BilletExpressen. Under overskriften »Sådan starter man en vingård« vil Sofie Saerens og Esben Misfeldt fortælle om deres erfaringer.