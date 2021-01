- Vi kan ikke blive ved med at svine, forurene og bruge løs og bare være ligeglade, fordi det er billigt. Vi er nødt til at løfte blikket, hvis vi også vil være her om 10 og 20 år, siger Steen Hildebrandt.

Der er ingen vej uden om bæredygtighed

Erhverv - 28. januar 2021 kl. 11:41 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Verden er ny. Der er nye dagsordner, og vi kan ikke blive ved med at bruge løs og svine sådan, som vi har gjort lige siden efterkrigstiden, og virksomheder små som store er nødt til at forholde sig til de nye dagsordner.

Den melding kommer fra professor emeritus Steen Hildebrandt, der topper sin karriere indenfor forskning i ledelse og organisationsteori som ekspert i FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. Mål, der skal gøre verden til et bedre sted at være.

FAKTA FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

Kaldes også SDG-mål

SDG står for Sustainable Developments Goals

Vedtaget på FN topmødet i New York den 25. september 2015.

17 Verdensmål og 169 delmål

Trådte i kraft den 1. januar 2016 og virker foreløbig frem til 2030.

Steen Hildebrandt

Professor, forfatter og foredragsholder.

Har skrevet flere bøger og adskillige artikler om bæredygtig ledelse og udvikling

Steen Hildebrandt var fra 2017-2020 formand for 2030-panelet, der er nedsat af Folketinget med det formål at fremme FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling nationalt og internationalt.

Flere oplysninger:

https://www.verdensmaalene.dk/

https://www.steenhildebrandt.dk/ 17 mål og 169 delmål Der er 17 Verdensmål, og de er delt op i yderligere 169 delmål. De er vedtaget på FNs topmøde og trådte i kraft den 1. januar 2016. Frem mod 2030 har FNs 193 medlemslande forpligtiget sig til at arbejde for at opfylde de 17 meget ambitiøse mål. Mål nummer 1 handler om at afskaffe verdens fattigdom og de øvrige 16 kommer omkring alle andre omstændigheder, der er vigtige for mennesker og kloden for eksempel sundhed, uddannelse, rent vand, havet og naturen, mindre ulighed, fred, frihed, ligestilling og ikke mindst klimaet.

- Verdensmål og bæredygtighed er det samme, og verdensmålene handler om meget mere end klimaet. Det er sandt, at klimaet er en del og en vigtig del, men det er biodiversitet og ligestilling også. Verdensmålene peger på de mange vigtige temaer, som alle hænger sammen, og alle, der beskæftiger sig med det her, siger, at det hele er vigtigt, siger Steen Hildebrandt.

Griber ind i hverdagen Alle de 17 Verdensmål er ikke blot fjerne politiske ambitioner. Temaerne griber ind i alles hverdag og derfor skal man som virksomhedsleder også sætte sig ind i, hvad de går ud på, lyder rådet.

- Man må ikke blive forskrækket og tro det er et økoflip, hvor man skal bruge en formue og risikere at gå nedenom og hjem. Det handler om at få alle til at være med på at tænke nyt og bredere og gøre noget anderledes ved at kigge på for eksempel sin transport, materialer, spild, forbrug, mad, sundhed, medarbejderpleje og ligestilling, forklarer Steen Hildebrandt og fortsætter:

- Værdierne er et samfundssyn og et natursyn, hvor man skal balancere imellem det dramatisk hellige økologiske og virkeligheden. Vi kan ikke blive ved med at svine, forurene og bruge løs og bare være ligeglade, fordi det er billigt. Vi er nødt til at løfte blikket, hvis vi også vil være her om 10 og 20 år. Alle de store virksomheder som Arla og Ikea de går allerede vejen, så det handler om at komme i gang ved at tage nogle små skridt.

Er ikke raketvidenskab Steen Hildebrandt har skrevet flere bøger og adskillige artikler om FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling, og når man som virksomhedsleder også vil have fat i den bæredygtige dagsorden, så handler det netop om at opsøge viden, lyder rådet.

- Man skal bruge Verdensmålene til at orientere sig efter. De er en referenceramme eller en skabelon, som man kan pejle efter. Det er ikke raketvidenskab. En lille virksomhed kan også undersøge om man har spild og kan være mere påpasselig med sit vand- og strømforbrug. Eller stille krav til sine materialer og forholde sig til, hvilke typer biler, som man kører i eller hvordan man tager del i lokalsamfundet for eksempel i forhold til børn og unge. Vi kan ikke alle rede oceanerne, men der er måske tre eller fem af målene, som vi godt kan arbejde med, siger Steen Hildebrandt.

Følg tendenserne Han opfordrer ledere til at holde sig ajour gennem medierne, brancheforeningerne eller bare ved at snakke med sine naboer og kolleger. Der er ingen grund til, at alle skal opfinde de samme dybe tallerkner.

- Man skal nok lige holde sig fra de mange delmål i starten, for de kan gøre en helt forpustet, men det handler om at holde øje med tidens udviklingstendenser og ellers opføre os ordentligt i forhold til naturen og mennesker. Der er intet ulogisk, højt videnskabeligt eller højt ragende i de Verdensmål. Det er pegefingre, der siger noget om, at her er noget, du bliver nødt til at interessere dig for. Det kan godt være, at du kan køre udenom i et år eller to men ikke i 10 år og uanset, hvilken virksomhed du er, så må du tage fat stille og roligt nu, siger han.

Sund økonomi En forudsætning for at komme i gang er dog, at virksomhedens økonomi skal være i orden, mener professoren, og når man opstiller virksomhedens regnskab, så skal det udvides til også at indeholde forbrug af menneskelige og naturens ressourcer og ikke kun de direkte udgifter og indtægter.

En anden forudsætning er, at tid også er en ressource, man som leder er nødt til at investere i omstillingen.

- Det er farligt at have for travlt, for så når man ikke at hæve blikket mod horisonten. Du er nødt til at stoppe op og "vende skråen", for du opdager ikke tendenser og udvikling, hvis du går med snuden i sporet fra morgen til aften, siger Steen Hildebrandt.

Sænk ambitionerne Og hvordan kommer man så i gang? Måske må man begynde mindre ambitiøst, men Steen Hildebrandt foreslår, at første skridt er at tage emnet alvorligt og så ellers få budskabet kommunikeret ud blandt andet på virksomhedens hjemmeside. Derfra handler det om at gennemgå sin virksomhed lidt efter lidt og begynde at disponere anderledes igennem sine indkøb, krav til leverandører eller indgå alliancer. På den måde bliver hele virksomhedens værdikæde påvirket.

- Til at begynde med handler det om at se på, hvordan virksomheden bidrager til verden. Hvad er vores eksistensberettigelse. Bidrager vi med noget fornuftigt? Og så ser man til den anden side. Hvad koster det, at vi er til? Hvordan beskadiger vi verden? Hvilke ressourcer bruger vi? Forurener vi? Gør vi mennesker syge eller stressede? Når man analyserer og reflekterer over det, så kommer man måske frem til, at man ikke skal bruge materialer, som er stærkt forurenede eller som er transporteret hertil fra den anden side af verden. Snak med andre om det, leverandørerne og kollegerne i branchen, for måske har andre fundet løsninger, som vi også kan bruge, siger Steen Hildebrandt.

Den store helhed Sådan en gennemgang og omstilling kan også vise sig at blive en økonomisk genvinst for virksomheden i form af besparelser, men det er også den store helhed og hvordan alting hænder sammen, man skal tænke på, lyder forklaringen.

- Hvis ikke du gør det, så er du ikke en interessant virksomhed at arbejde sammen med. Hvis du for eksempel er håndværker og vil byde ind på en opgave hos kommunen, så får du den ikke, hvis ikke du kan redegøre for din virksomheds bæredygtighed. Den virkelighed findes allerede nu og tvinger den lille håndværksmester til at formulere sig for at få en ordre, så man skal gå i gang for sin egen skyld, og man kan opfatte debatten om bæredygtighed som en advarsel men også som en hjælp. Gå i gang, stille og roligt, ingen dramatik og ingen panik og undgå de dyre konsulenter. De er ikke nødvendige for viden er tilgængelig, siger Steen Hildebrandt, og så understreger han, at vi ikke skal forvente hurtige resultater:

- Det kommer til at tage år, det her, men man skal i gang nu.