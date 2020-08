Foto: Arne Svendsen

Der er gemte værdier i slagger

Erhverv - 06. august 2020 kl. 12:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 10 år siden var han konkurs og måtte leve af konens løn. I dag står Ejvind Pedersen i spidsen for et firma, der har vundet masser af priser, og som samtidig er en god forretning, der sidste år gav et driftsresultat på 56 millioner kroner.

Det handler kort fortalt om at udvinde metaller af slagger fra forbrændingsanlæg og sælge dem videre til produktion af nye varer.

- For mig handler det ikke kun om penge, men først og fremmest om idealisme, for ved at sortere metallerne fra, spares der jo resurser til gavn for miljøet. Det er en win-win situation, siger Ejvind Pedersen.

Efter 15 år i Sydamerika, hvor han som ung ufaglært havde arbejdet sig op som teknisk direktør for seks af Paul Bergsøe & Søn's fabrikker, »væltede« Ejvind Pedersen to gange, da han forsøgte at starte virksomheder i Danmark.

Men så opdagede han, at der er metalstumper i de slagger, som bliver til overs, når forbrændingsanstalterne brænder husholdningsaffald af.

Og han vidste, at der findes røntgenmaskiner, som kan se metaller, og tænkte, at de to ting måtte kunne kombineres.

Så med hjælp fra et par investorer gik han i gang med at udvikle en maskine, der scanner slagger for metalstykker - og ved hjælp af små pust af trykluft henter dem ud af slaggerne.

Her er han ikke mindst gået efter at hente aluminium, der efterfølgende kan bruges i blandt andet bil-industrien.

Priser og stærk partner Virksomheden i Kirke Stillinge er blandt andet blevet kåret som Entrepreneur Of The Year i 2018 i Forum i København. Her blev Scanmetals hyldet for at udvinde metaller fra slagger på en miljømæssigt skånsom måde, hvor man er langt foran konkurrenterne. Samtidig roses firmaet for at løse et samfundsmæssigt problem.

Scanmetals fik også sidste år tilført midler til fortsat vækst, da man solgte en tredjedel af aktierne i firmaet til Kirk Kapital, der er et familieejet investeringsselskab, ejet af familien Kirk Johansen, efterkommere af Ole Kirk Kristiansen, som etablerede Lego.

Hvor stor summen er, oplyses ikke, men det fremgår af en udsendt pressemeddelelse, at der er tale om et »mindre, trecifret millionbeløb«. Altså over 100 millioner kroner.

Førende i Europa Scanmetals har forleden købt 85 pct. af det tyske selskab Scanmetals Deutschland Gmbh.

Der er faktisk tale om et tilbagekøb. Scanmetals Deutschland blev nemlig grundlagt i 2014 af Ejvind Pedersen sammen med lokale investorer.

Senere solgte Ejvind Pedersen dog sin andel for at skaffe penge til udbygning i Kirke Stillinge. Nu har han så været i stand til at købe 85 procent af virksomheden, og det giver nye muligheder.

- Med opkøbet i Tyskland har vi etableret os som den førende aktør i Europa. Den øgede volumen gør os endnu mere relevante over for vores kunder og leverandører. Jeg ser meget positivt på fremtiden og mulighederne for at fortsætte Scanmetals væksteventyr de kommende år, siger Ejvind Pedersen, der også har en lignende virksomhed i England.

Ny fabrik ved at køre Det nyeste skud på stammen er en helt ny produktionslinje, der er sat op i tre haller på tilsammen 16.000 kvadratmeter på Stigsnæs.

Her skal man tage værdifulde metaller som kobber, messing og zink ud af det, der er tilbage, efter at en magnet har fjernet alt jern fra biler, som har været igennem en bilknuser.

- Her vil der stadig være mange metaller tilbage, som kan bruges. Dette arbejde er tidligere blevet udført manuelt i Kina, men her vil de ikke have det mere, og i Indien får de så meget ind, at priserne er blevet for lave. Derfor beholder man det i Europa, hvilket også er bedst for miljøet, da man så undgår fragt, siger Ejvind Pedersen, der for få måneder siden fik de sidste specialbyggede maskiner på plads på Stigsnæs.

Der er endnu ikke taget stilling til, om produktionen senere skal flyttes til Kirke Stillinge, hvor der er plads til at bygge en stor fabrik ved siden af den nuværende.