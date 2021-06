Der er fortsat usikkerhed efter brexit

Aftalen betyder blandt andet, at der fortsat er toldfrihed mellem landene.

Men selv med aftalen er det blevet mere besværligt for virksomheder, fortæller Anders Ladefoged, underdirektør og erhvervspolitisk chef i Dansk Industri.

- Det er for eksempel papirarbejde i forbindelse med dokumentation af oprindelsen af varer.

- Det kan også være mærkning af varer, hvor vi i EU har CE-mærket. Der skal Storbritannien have sin egen mærkning fra årsskiftet, som virksomhederne skal til at sætte sig ind i.

Også handel med tjenester, som jo ofte kræver, at specialister skal krydse landegrænser, er blevet mere besværlig på grund af de nye britiske immigrationsregler.

* Et af de helt store spørgsmål har været, hvordan danske fiskere blev stillet efter brexit. Hvordan ser det ud for dem?

En god nyhed er, at det i starten af juni lykkedes EU og Storbritannien at blive enige om den første aftale om fiskekvoter for 2021. Aftalen betød dog blandt andet lavere kvoter for tobis og sperling, der er vigtige industrifisk for danske fiskere.

Men ifølge Danmarks Fiskeriforening var der også gode takter i aftalen om spisefisk, så fiskerne er fortrøstningsfulde med udsigt til forhandlinger om kvoter for 2022. De skal være på plads senest 10. december.

Desuden er der kompensation på vej til fiskerne.

EU-Parlamentet og medlemslandene er blevet enige om en såkaldt brexit-reserve, hvoraf der er to milliarder kroner afsat til kompensation for Danmarks samhandel med Storbritannien.

Heraf går 1,1 milliarder kroner til fiskerierhvervet.

På grund af EU's regler om statsstøtte må kun en del af pengene gå til direkte kompensation for de tab, fiskere og virksomheder måtte have lidt.

Men resten af pengene skal tilgodese erhvervslivet med forskellige ordninger.

- Dansk fiskeri står uden tvivl i en meget træls situation som følge af brexit. Derfor er det godt, at EU nu sender to milliarder til Danmark, så erhvervet kan blive hjulpet videre, sagde fiskeriminister Rasmus Prehn (S) fredag.

Han vil indkalde Folketingets partier til forhandlinger om fordeling af puljen efter sommerferien.

* Hvordan har eksporten til Storbritannien udviklet sig?

Storbritannien er fortsat Danmarks fjerdestørste eksport- og importmarked.

Ifølge en analyse fra Dansk Industri (DI) steg samhandlen ligefrem i perioden efter brexitafstemningen.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad effekten af Storbritanniens reelle udtræden af EU fra 1. januar 2021 vil betyde, vurderer Anders Ladefoged fra DI.

- I eksporten har man set et helt klart fald efter 1. januar, men det kan være svært at isolere, fordi der i forvejen var et stort fald i gang på grund af corona.

- Desuden kunne man se, at salget til Storbritannien steg den seneste måned før årsskiftet, fordi kunderne derovre har købt til lager.

- Før man reelt kan vide, hvordan samhandlen udvikler sig efter brexit, skal vi nok hen i anden halvdel af 2021.

* Hvad kan der fremover være af usikkerheder for danske virksomheder, der handler med Storbritannien?

Der er flere. Men et af de helt store spørgsmål handler om, hvad der skal ske med overførsel af persondata, når virksomheder handler med Storbritannien.

Det kan man kun gøre ud af EU til et land, som er godkendt af EU.

I aftalen mellem EU og Storbritannien står, at det skal afklares inden 1. juli.