Der er brug for en stærkere indsats mod ekstremt vejr

Erhverv - 14. august 2021 kl. 13:02

Tyskerne, belgierne og hollænderne oplevede fornyligt, hvor store ødelæggelser det mere og mere ekstreme vejr kan være skyld i.

Omkring 150 døde og skader for milliarder af kroner var resultatet af de voldsomme oversvømmelser i Tyskland, Belgien og Holland.

Det er dog ikke sandsynligt, at Danmark kommer til at opleve en lignende katastrofe, fordi vores topografi og geografi er helt anderledes.

Alligevel mener Dansk Industri (DI), at det haster det med en samlet og ambitiøs plan for klimaindsatsen i hele Danmark.

DI er derfor kommet med en række forslag til at dæmme op for fremtidige skader som følge af skybrud og oversvømmelser.

- Erfaringerne fra de store skybrudsskader i Hovedstadsområdet for 10 år siden viser, at der kan ske skader for mange milliarder kroner, siger underdirektør i DI, Karin Klitgaard.

I Danmark er vi særligt udsat ved sammenfaldende hændelser som for eksempel ved skybrud og stormflod. Derfor er kystbeskyttelsen vigtig i Danmark i kombination med skybrudssikring. DI peger derfor på, at der konkret blandt andet er brug for flere og højere diger, sluser, opsamlingsbassiner til regnvand og brug for at lede regnvand væk fra kloakkerne i endnu højere grad end i dag.

- Vi opfordrer regeringen til at sætte alle kræfter ind på at udarbejde en plan og til at sikre, at de nødvendige initiativer bliver gennemført. Vi skal op i tempo, mener Karin Klitgaard.

Vejret bliver voldsommere Selv om vi heldigvis ikke har oplevet en katastrofe, som den Tyskland og Belgien har oplevet denne sommer, har vi i Danmark haft voldsomt vejr inde på livet. For 10 år siden blev især København ramt af et af de værste skybrud nogensinde herhjemme. Op til 135 millimeter regn blev der målt i hovedstaden. Konsekvensen var skader for mange milliarder kroner som følge af oversvømmelser.

- Vi har heldigvis lært af tidligere hændelser, og flere steder skrider det fremad med skybrudsikring og anden klimatilpasning, men vi skal op i tempo, hvis vi skal være klar til de kommende årtiers endnu voldsommere vejr, påpeger Karin Klitgaard.

En analyse af klimaudfordringerne, som COWI har lavet i 2017 for Realdania, giver et fingerpeg om, hvor store skader vi kan forvente. Alene i byerne langs kysterne kan vi som følge af forhøjet vandstand og stormfloder risikere skader for næsten 1000 milliarder kroner de kommende 100 år, hvis der ikke gøres noget. Her indgår ikke skader som følge af skybrud, kraftig regn eller forhøjet grundvandsniveau.

Tre konkrete forslag Regeringen er i gang med en national klimatilpasningsplan, men ifølge DI haster det med konkrete initiativer og med at få dem ført ud i livet. Derfor kommer DI med tre konkrete forslag, som skal ruste Danmark til kommende tilfælde af ekstremt vejrlig.

- Vi skal først og fremmest op i gear, og vi har behov for, at indsatsen bliver prioriteret ud fra samfundsøkonomiske vurderinger, så vi beskytter de vigtigste områder, veje, bygninger og virksomheder, pointerer Karin Klitgaard, underdirektør i DI.

Hun tilføjer, at DI derudover mener, at der er behov for et tættere og forpligtende samarbejde på tværs af kommunegrænserne om klimatilpasningen, men også på tværs af de forskellige former for ekstremt vejr; skybrud, stigende grundvand, stormflod og havstigninger.

Endelig foreslår DI, at regeringen finder en finansieringsmodel, som sikrer de nødvendige midler til indsatsen og en fair fordeling mellem det offentlige og de berørte borgere og virksomheder.

- Men der vil også være behov for penge fra staten eller en finansiering via afgift på forsikringer, som vi kender det fra stormflodsfonden, mener Karin Klitgaard.