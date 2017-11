Der blev lidt færre arbejdsløse i oktober

Med oktober er ledigheden faldet tre måneder i træk, men ifølge arbejdsgiverne går det ikke hurtigt nok med at få de ledige ud på arbejdsmarkedet.

- Det vigende fald i ledigheden er tegn på, at der er stigende udfordringer i forhold til at få de tilbageværende reserver af arbejdskraft til at søge job, selv om mulighederne for beskæftigelse er nærmest historisk gunstige, siger Peter Halkjær, arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv i en kommentar.

Nogenlunde samme melding lyder fra både Dansk Industri (DI) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Virksomhederne har brug for mere arbejdskraft, og det skal gå hurtigt.

Men Arbejderbevægelsens Erhvervsråd maner til besindighed.

- Af de arbejdsløse i et givent kvartal er cirka en tredjedel af dem kommet i job i det næste kvartal. Ingen andre lande i EU får hvert kvartal så mange ledige i job, som vi gør herhjemme, siger cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) Erik Bjørsted.

Virksomhederne må bare til at vænne sig til, at det ikke længere er arbejdsgivers marked som under krisen, lyder det fra AE.

Også Anders Christian Overvad, økonom i Arbejdernes Landsbank, ser flaskehalse på arbejdsmarkedet. Men der er ikke risiko for overophedning, vurderer han i en kommentar.

- Lønstigningerne er for opadgående, men er fortsat moderate.

- Det skyldes i høj grad, at arbejdsstyrken vokser løbende, som følge af allerede vedtagne jobreformer og tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Det tager tilsammen toppen af presset på arbejdsmarkedet.

I årets første seks måneder lå ledighedsprocenten tilsvarende på 4,3 procent, hvorefter den steg markant i juli til 4,5 procent af arbejdsstyrken. Stigningen kan dog hænge sammen med ændringer i måden, ledigheden opgøres på, bemærker Danmarks Statistik.