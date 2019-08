Se billedserie »Al respekt for jeres nye app. Vi savner det gamle papirkatalog«, sagde kunderne, og Mr. Disruption, alias Erick Thürmer, har overrasket på ny.

22. august 2019

Af Henrik Helmer Petersen

Foto: Allan Nørregaard

Indtil nu har de fleste erhvervsledere udviklet deres virksomheder efter devisen »Hvad der er muligt, - det gør vi!«.

Nu er vi trådt ind i en teknologisk tidsalder, hvor »alt er muligt«. Nu skal vi som erhvervsledere - og som samfund spørge os selv; »Hvad vil vi?«

Sådan siger Erick Thürmer, der er CEO og ejer af Thürmer Tools i Gilleleje. Thürmer Tools er en 120 år gammel familievirksomhed, der fremstiller værktøj, bor og gevind til at lave huller.

Selv er Erick Thürmer fjerde generation i virksomheden. Han har fået tilnavnet Mr. Disruption, fordi han går nye veje. Ikke mindst i den teknologiske verden, hvor han og hans hustru Ingeborg Rosenvinge i søstervirksomheden TwentySeven blandt andet arbejder med 3D-print af produkter.

Den 28. august udkommer Erick Thürmers bog Den Spirituelle CEO, hvor han både fortæller den spændende firmahistorie og også kommer med betragtninger om, hvad det er for muligheder og udfordringer og spørgsmål, erhvervslivet nu står over for.

- Sagen er jo, at alt nu næsten bliver muligt i takt med, at IT, Big Data, kunstig intelligens, robotter og 3D-print af produkter tager over. Derfor må vi spørge os selv: »Hvad vil vi?«, siger han og uddyber:

- Jeg er selv, som mange andre, optaget af miljøet, og der er ting, vi ikke vil. Men hvad vil vi? Og hvad vil vi ikke? Det er store spørgsmål, som firmaer og politikere kommer til at stille sig selv meget mere samvittighedsfuldt og forpligtende, forklarer Erick Thürmer.

- Som udgangspunkt er jeg ikke tryg ved dem, der allerede har de klare svar. For hvem kan klokkeklart sige, hvad der er bedst, tilføjer han.

Hans bog hedder »Den Spirituelle CEO«, og han smiler af titlen.

- Titlen er også givet for at skabe nysgerrighed, siger han.

Men hvordan er man en spirituel direktør i en gammel værkstøjsvirksomhed?

Erick Thürmer fortæller, at han altid har troet på, at der er mere mellem himmel og jord.

- Måske en form for kollektiv bevidsthed, uddyber han og giver som eksempel, at mange af verdens markante opfindelser - telefonen eksempelvis - er blevet opfundet af forskellige opfindere verden om næsten samtidig, uden at opfinderne har haft forbindelse med hinanden.

- Derudover handler spiritualitet også om at skabe ro. Ford opfandt næppe bilen og samlebåndet ved at surfe på Instagram. Snarere ved at stirre ud over en kornmark.

Sådan forsøger Erick Thürmer også at skabe ro i firmaet, så der bliver plads til de rigtige tanker.

Det har blandt andet betydet, at han har bedt firmaets ledere afsætte et par timer en fast ugedag til et ledelses- og eftertankemøde. Han fortæller hvorfor:

- Jeg oplevede, at hver gang, jeg talte med en af cheferne, stod vedkommende i en lufthavn eller et andet sted i fart og på vej af sted. Sådan får man bare ikke tid til at få de rigtige tanker. Derfor mødes vi nu fast en gang om ugen. Det er angstprovokerende at sadle om og at bede alle afsætte tid til et fast ugentligt møde, når alle nu rejser så meget, men jeg føler, det er det rigtige.

Da Erick Thürmer for at par år gik på Singularity University i USA, traf han nogle af verdens største erhvervskoryfæer. Blandt andet Elon Musk, der er manden bag elbilen Tesla.

- Mange af de største erhvervskoryfæer har længe gået nye veje, blandt andet ved at søge og følge spirituel inspiration. Det tog jeg efterfølgende konsekvensen af og har fået Isabelle Laurés, der er spirituel vejleder med i virksomhedens bestyrelse.

Erick Thürmer glæder sig over, at Thürmer Tools har tredoblet omsætningen fra april 2018 til april 2019. Han fortæller, at det især skyldes, at han og hans hustru undervejs har sat alt ind på at udvikle et nyt værkstøj, som han kalder markedets bedste.

- Det er et bor med et diamantskær i spidsen blandt andet, og Ingeborg og jeg belånte alt til at udvikle det. Der gik en tid, hvor vi ikke vidste, om vi var købt eller solgt, og så gik det løs. Fra april 2018 og nogle måneder frem, lavede vi stort set ikke andet end at indgå kontrakter med nye kunder, smiler Erick Thürmer tilfreds.

Han smiler også af en anden ting.

- Vi har også besøgt 300 kunder fra Skagen op til det nordligste Norge, og stort set alle sagde en overraskende ting: »Al respekt for jeres nye app. Vi savner det gamle papirkatalog over alt jeres værktøj«.

- Så vi fremstillede et nyt katalog af papir. Vi havde næsten glemt, hvordan man gør det, men vi har fået omkring 50 nye kunder i hus alene som følge af det.

Et papirkatalog? Mr. Disruption er igen gået i en ny retning, han har lyttet og har overrasket.

Den Spirituelle CEO udgives af forlaget People´s Press 28. August

Skrevet af Erick Thürmer og Julie Badura