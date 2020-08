Se billedserie Det var i disse tre gryder, at Alefarm lavede de første øl. Det blev dog for småt, og sidenhen flyttede de til Greve og investerede i et noget større anlæg. Foto: Emil Kristensen.

Den omvendte vej til succes

27. august 2020

I den ene ende sættes øldåserne på transportbåndet, og på vejen igennem systemet bliver de fyldt, lukket, spulet og som det sidste, inden de pakkes i en kasse, ryger der et funklende mærkat på.

I dag er det en Double IPA, der ryger i dåserne, og det er måske den eneste gang, at det sker.

Vi er hos Alefarm Brewing, og i den ende af transportbåndet står Elsebeth Schøning og sætter de tomme dåser på, og i den anden ende står Per Tidemann og pakker dem i kasser.

De er forældre til Kasper Tidemann, stifter og direktør hos Alefarm Brewing.

- Når vi siger, at vi er en familiedrevet virksomhed, så mener vi det, siger han med et smil.

- Heldigvis gør de det frivilligt, og det er en stor hjælp for os.

Kasper Tidemann driver virksomheden sammen med sin hustru Britt van Slyck. Det har de gjort siden 2015, hvor bryggeriet så dagens lys. Dengang holdt de til i et lille produktionskøkken mellem St Salby og Ejby ved Køge.

- Til sidst var det ikke muligt at producere øl nok til den efterspørgsel, vi havde, siger Kasper Tidemann.

Derfor flyttede de i 2018 til Greve og den nuværende adresse på Lunikvej. Dengang betød det, at de 14-doblede produktionen, og samtidig har de sørget for, at de kan skalere højere op, hvis det bliver nødvendigt.

- Vi har bevidst valgt et større sted, end vi egentlig havde behov for, så vi har muligheden for at udbygge endnu en gang, siger Kasper Tidemann.

- Andre i branchen har tidligere begået den fejl, at de ikke havde plads nok til at vokse sig større uden at flytte, og det vil vi gerne undgå, da det er ret besværligt at pille udstyret ned, fragte det og samle det et andet sted.

Omvendt succes Mens de fleste andre små danske bryggerier starter med at sælge øl på det danske marked og sidenhen satser på udlandet, så er det gået lige modsat for Alefarm.

Kasper Tidemann havde en del udenlandske bekendtskaber i branchen, som han havde mødt på diverse ølmesser rundt omkring i verden, og da han selv stod med varer på hylderne til flere af disse, var importører klar til at købe.

- Vi sælger blandt andet til Rusland, Spanien og Thailand, siger Kasper Tidemann.

- Vi er, hvad man i branchen kalder born global, og før coronakrisen oplevede vi ofte, at hele vores produktion var afsat til udlandet, før vi kunne sælge på det danske marked.

Satser lokalt Bryggeriet har i mange år haft et ønske om at dyrke det danske marked i højere grad, og øllene står da også på hylderne i forskellige butikker, blandt andet Meny i Køge og Meny i Rotunden i Hellerup.

Men da coronakrisen ramte hele verden og lukkede ned for barer og spillesteder, betød det også, at mange af de ordrer Alefarm havde, blev annulleret fra den ene dag til den anden.

- Vi blev nærmest tvunget til at satse mere på salg til private, og jeg kan huske, at vi delte et opslag på Instagram, hvor vi opfordrede lokale til at købe igennem vores webshop, siger Kasper Tidemann.

I alle kasser, der blev pakket dengang, blev der vedlagt et takkebrev, og dem skulle der printes en del af.

- Vi fik simpelthen så stor opbakning, og jeg er meget taknemmelig og ydmyg over, at folk tog godt imod vores lille bøn, siger Kasper Tidemann.

Som et led i at satse yderligere på det danske marked, har bryggeriet bygget et såkaldt Tap Room, hvor man fredag mellem 15 og 20 og lørdag mellem 12 og 14 kan komme forbi og købe sig en fadøl, tage et par dåser med hjem eller blot få en snak om bryggeriet og de forskellige øl, de laver.

På sigt er det planen, at der skal være en hyggekrog med et par lænestole og et bord med dagens aviser, samtidig er der en lille gårdhave, som de også gerne vil bringe i spil.

- Vi har også overvejet, om man kunne have en eller anden let anretning, som vi kan tilbyde kunderne, siger Kasper Tidemann.

Den anden side af sundet Selvom fokus for nuværende er på det danske marked, så håber Kasper Tidemann, at Alefarm Brewing i fremtiden kan stå på hylderne i Sverige. Det kræver, at man får foden indenfor hos Systembolaget, der står for al salg af alkohol med en alkoholprocent over 3,5.

- Man tænker ikke over det, man Systembolaget har over 900 butikker i Sverige, og det er et kæmpe marked, man vil komme ind på, siger Kasper Tidemann.

- Det er en af verdens største øldistributører, og det vil en kæmpe kunde for et bryggeri som vores.

Alefarm Brewing har i dag, hvad der svarer til fem fuldtidsansatte, som kommer fra Danmark, USA, Brasilien, England og Frankrig.

I år brygger de 175.000 liter øl, og målet er, at de gerne vil op og brygge 350.000 liter i fremtiden.