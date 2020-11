Den norske stat afviser at give Norwegian krisehjælp

Lavprisselskabet Norwegian får ikke den hjælpende hånd, som den har bedt den norske stat om.

Det står klart mandag morgen, hvor det norske erhvervsministerium har udsendte en meddelelse, der afviser at give mere hjælp specifikt til flyselskabet.

Norwegian lider som resten af luftfartsbranchen under, at der er indført rejserestriktioner i store dele af verden.

For at overleve har Norwegian valgt at skrue så meget ned for antallet af afgange som muligt og tage de økonomiske slag i håb at komme ud på den anden side med et minimum af tab.

Men hvis den plan skal lykkes, skal luftfartsselskabet have kapital til at stå imod med. Derfor har Norwegian rettet en appel om hjælp til den norske stat.

Men her har regeringen altså ikke lyst til at bidrage med flere milliarder for nuværende.

- Regeringen har siden nedlukningen i marts haft en tæt dialog med branchen og har sammen med Stortinget (parlamentet i Norge, red.) fået en række tiltag på plads for at afhjælpe situationen.

- Samlet set udgør statens ekstraordinære bidrag til luftfarten i Norge i 2020 indtil videre hele 13 milliarder kroner.

- Norwegian har bedt om økonomisk støtte i miliardklassen, og regeringen har vurderet, at det i denne situation ikke er forsvarlig brug af fællesskabets midler.

Norwegian har umiddelbart efter afvisningen udsendt en pressemeddelelse, hvori selskabet udtrykker sin skuffelse.

Her fremhæver topchef Jacob Schram, at Norwegian har 24.000 arbejdspladser i Norge, og derfor mener, at den norske stat bør se det som en investering i samfundsøkonomien.

- Uden støtte er vejen videre pludseligt blevet meget vanskeligere, men vi vil gøre alt i vores magt for at komme gennem krisen, siger han i meddelelsen.

Norwegian afholder pressemøde klokken 10.30.