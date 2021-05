At arbejde med genstartsplaner for en række SMV-virksomheder har også udviklet konsulentydelserne fra Quorum Consulting i Skodsborg, fortæller direktør Lars Westerholt Jørgensen. Foto: ALLAN NORREGAARD

Den moderne leder vil gerne udfordres

Quorum Consulting i Skodsborg er et af de konsulentfirmaer, der via Industriens Fond har rådgivet SMV’ere gennem programmet GenstartNU. Programmet har også åbnet et nyt marked for konsulentfirmaet.

Erhverv - 06. maj 2021 kl. 16:39 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

De fleste ledere eller ejerledere i små og mellemstore virksomheder kan hurtigt liste 2-4 problemstillinger eller ideer op, som de gerne ville fokusere mere på, men som forbliver på listen, fordi ugerne går med de daglige driftsopgaver og særlig det seneste år har Covid-19-situationen betydet nye vilkår at forholde sig til.

Med 150 millioner kroner i støtte fra Industriens Fond har mere end 2500 danske virksomheder taget imod rådgivning og konsulenthjælp via programmet GenstartNU.

Det strategiske rum Quorum Consultning i Skodsborg er et af de konsulentvirksomheder, der har tilbudt rådgivning gennem programmet og her har 27 virksomheder taget imod tilbuddet.

- Som leder skal man agere på både strategisk, taktisk og operationelt niveau, men det handler om at splitte niveauerne ad og hive sig selv ud af driften, så man får skabt et rum, hvor man kan drøfte strategien, siger direktør Lars Westerholt Jørgensen fra Quorum.

Rådgiverne fra konsulentvirksomheden i Skodsborg er gode til lige netop den disciplin. At skabe overblik, sætte en retning, foreslå prioriteringer og lægge en plan. Som leder af en SMV-virksomhed, kan det dog være noget af en jungle at finde rundt i de rådgivningsmuligheder og støtteordninger, som myndigheder, fonde og organisationer står bag, men det kan godt betale sig at holde øje med tilbud fra erhvervshusene, Industriens Fond, Dansk Erhverv og Innovationsfonden, lyder det fra Lars Westerholt Jørgensen.

Fond i ryggen Derfor har Quorum også været opsøgende i netværk og i direkte kontakt med virksomheder for at gøre opmærksom på muligheden for at få gratis konsulentrådgivning.

- Det er aldrig nemt at sparke døren ind til et salg, men med Industriens Fond i ryggen, og fortællingen om at forløbet er gratis i forhold til økonomi, mens man som leder blot skal investere sin tid, så åbner det døre, fortæller Lars Westerholt Jørgensen og uddyber:

- De ledere, der vælger at tage imod sådan et tilbud, de gør det, fordi de gerne vil gøre det så godt som muligt for deres virksomhed. De er klar til at lytte, og de vil gerne udfordres, for den moderne leder ved godt, at han ikke kan det hele selv. Og vores arbejde handler så om at få opbygget en tillid hurtigt i respekt for den ledelse og den virksomhed, som vi rådgiver og så skal vi inspirere. Det viser sig, at der, hvor vi har den ærlige snak, der kommer vi også hurtigt længere, siger han.

Blikket mod fremtiden - I mange SMV'er har de det seneste år haft travlt med bare at overleve. Vi har for eksempel hjulpet med at fokusere på den overordnede strategi. Hvor vil de gerne hen? Hvordan prioriterer og rykker vi på mulighederne. Helt konkret kan det handle om vidt forskellige ting, som at have den rigtige approach i salgsorganisationen, om at lave et digitaliserings roadmap eller om omkostningsoptimering, hvor man ser på prissætning af sine varer eller, hvor man kan skære noget fra. De færreste kan spare sig ud af den situation, som Covid-19 har skabt, men man kan måske finde nye kunder eller nye proaktive tilgange. Der er mange gode ideer derude i virksomhederne, fortæller Lars Westerholt Jørgnensen.

Lille og fleksibel Direktøren beskriver Quorum Consultning som et mindre konsulenthus med 15 erfarne konsulenter, flere med karrierer fra store konsulenthuse eller en fortid som topledere, og når man besøger Quorum Consultings hjemmeside, så kan konsulenthuset også fremvise en imponerende portefølje af kunder, der tæller myndigheder, kendte brands og store organisationer, men det at være en del af rådgivningstilbuddet bag GenstartNU har ikke kun været et spørgsmål om at rådgive og udvikle andre SMV-virksomheder. Programmet har også været udviklende for Quorum Consulting.

- Vi har også lært af Genstart NU. Først og fremmest har vi som mange andre lært, at vi ikke behøver at sidde fysisk ude ved alle møder, men vi har også udviklet vores egen forretning i arbejdet med det her segment, hvor vi skrædersyer løsninger efter behov, så vi kommer også til at bruge den her indsats ved at arbejde mere med at tilbyde ydelser til SMV'ere, fordi vi kan se, at vores metoder er værdiskabende.

- Og så matcher vores størrelse med dem, som vi gerne vil snakke med. Vi tror, at vi lettere kan være fleksible end de meget store rådgivnings- og konsulentvirksomheder, så vi vil gerne være et alternativ til de helt store, siger han.