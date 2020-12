Hans Jørgen Lorenzen, administrerende direktør i rådgivningsvirksomheden EBAS, lægger vægt på, at den grønne linje er den røde tråd i virksomhedens rådgivning. Foto: EBAS Foto: TOBIAS NICOLAI

Den grønne linje er den røde tråd i rådgivningen

Erhverv - 11. december 2020 kl. 07:11 Kontakt redaktionen

Af Anders Spanggaard For nylig afsatte et flertal i Folketinget 2,3 milliarder kroner til udskiftning af udtjente olie- og gasfyr til mere klimavenlige varmekilder som varmepumper. Aftalen kommer bare et par uger efter, at Energistyrelsen også er kommet med en ny tilskudsordning til energiforbedringer af hjemmet. Håndværkerfradraget er blevet videreført, og slutteligt er der også flere banker og realkreditinstitutter, der giver særligt favorable vilkår til boligejere, der går den grønne vej.

Ifølge Hans Jørgen Lorenzen, administrerende direktør i rådgivningsvirksomheden EBAS, der er Danmarks største udbyder af tilstandsrapporter, energimærker og elinstallationsrapporter, mener, at der er et kæmpe uudnyttet potentiale for at øge tempoet af den grønne omstilling gennem energiforbedringer i den danske bygningsmasse. Cirka 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark kommer fra bygninger, påpeger Hans Jørgen Lorenzen.

- Vi kan mærke en stor efterspørgsel på rådgivning. Der er 1,2 millioner boligejere i Danmark, og dem vil vi gerne være med til at klæde på til at træffe de rigtige beslutninger, siger Hans Jørgen Lorenzen.

Han fortæller videre, at nogle boligejere fokuserer meget på det grønne, men at økonomien i et energiforbedringsprojekt naturligvis også fylder meget hos den enkelte husejer.

- Tidshorisonten med hensyn til, hvornår investeringen har tjent sig ind igen for den enkelte boligejer, må ikke være for lang. Men når vi råder private og virksomheder, lægger vi vægt på, at det på sigt kan betale sig at vælge de energirigtige løsninger. Den røde tråd i vores rådgivning er den grønne linje, forklarer Hans Jørgen Lorenzen.

Ud med fyrene Der er 400.000 naturgasfyr og knap 80.000 oliefyr i Danmark. Ifølge regeringen og partierne bag den nye klimaaftale vil udfasning af olie- og gasfyr forventes at reducere CO2-udledningerne med 700.000 ton i 2030.

- Der er ingen tvivl om, at olie-, og gasfyr skal væk, hvis vi skal nå ambitionen om, at reducere CO2-udslippet med 70 procent i 2030, siger Hans Jørgen Lorenzen.

EBAS rådgiver også erhvervsvirksomheder, og her fylder energiforbedringer og grøn politik mere og mere samtidig med, at det er blevet et strategisk indsatsområde, der er rykket ind på højeste sted i bestyrelseslokalerne. I fremtiden vil energipolitikken være en vigtig brik i »brandingen« af virksomhederne.

Hans Jørgen Lorenzen fortæller, at eksempelvis Novo Nordisk har truffet en beslutning om, at 60.000 af deres leverandører skal køre på grøn strøm inden 2030. Kan de ikke leve op til det krav, kan de ikke være leverandør til Novo Nordisk.

Seks-syv gange tilskud I disse år bliver der brugt store summer af offentlige midler på at give både private og virksomheder et incitament til at kaste sig ud i projekter med energiforbedring for øje. Der er for eksempel en erhvervspulje til energiforbedringer ude i virksomhederne på 500 millioner kroner om året, der løber i de næste fire år.

- I virksomhederne reducerer man ikke bare sit energiforbrug med disse energiforbedringer. Samtidig bliver produktions apparatet kraftigt forbedret, fordi man kan se, at fordelene for virksomheden er indlysende. Investeringen er derfor typisk seks-syv gange større end tilskuddet, så det er enorme investeringer, vi taler om, siger Hans Jørgen Lorenzen.

Han mener, at det vil give danske virksomheder nogle enorme muligheder, fordi der er stor forbedring af konkurrenceevnen i de mange grønne tiltag de danske virksomheder har sat gang i. På den måde slår virksomhederne to fluer i ét smæk ved at investere i energiforbedringer.

Samlet set er der tale om investeringer for 3-3,5 milliarder kroner årligt i de næste fire år.

Det er immervæk noget, der vil batte på både energifronten og konkurrenceevnefronten, hvis danske virksomheder investerer så stort et beløb i moderniseringer og forbedringer af produktionsapparatet.