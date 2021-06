Se billedserie - I den private sektor er der en medicin mod dårlig ledelse, og det er konkurs! Men den konsekvens findes ikke i det offentlige, så der kan problemer bliver ved og ved. Det vi håber med denne bog er, at problemerne ikke bare bliver glemt men, at den kan sætte noget i gang, siger Jep Loft og Peter Harder forfatterne bag bogen »Ledelse på afveje - når magt og indsigt skilles ad«. Foto: Marianne Due

Den gode leder stiller spørgsmål og lytter

Ledere og bestyrelsesmedlemmer skal blive bedre til at spotte og gennemskue varm luft og sikre sig bedre indsigt i den daglige drift, lyder det fra forfatterne til bogen »Ledelse på afveje«.

At lede er som at spille skak, hvor du har 16 brikker med forskellige egenskaber, men hvis du ikke interesserer dig for, hvad dine brikker kan bidrage med for at nå målet, så risikerer du at begå store fejl undervejs.

Sådan beskriver Jep Loft, medforfatter til bogen »Ledelse på afveje«, den komplekse opgave det er at være topleder i en stor virksomhed eller offentlig organisation.

Han har skrevet bogen sammen med sin gamle studiekammerat Peter Harder, der er professor emeritus i engelsk fra Københavns Universitet, og de to forfattere giver i bogen fem eksempler på, hvor galt det kan gå, når ledelsen træffer beslutninger langt fra virkeligheden. De fem eksempler er hentet fra universiteterne, hos SKAT. sundhedsvæsenet, A. P. Møller-Mærsk og IBM.

FAKTA Ledelse på afveje

Jep Loft: Cand.scient i matematik og datalogi samt jurist. Karriere hos A. P. Møller, Mærsk Data, IBM. Pensioneret i 2018 og i dag formand for Arkitekturoprøret.

Peter Harder: Læste engelsk, dansk og lingvistik. Gymnasielærer og senere professor i sprog ved Københavns Universitet. Har været medlem af det forskningspolitiske udvalg i Videnskabernes Selskab og suppleant til Københavns Universitets bestyrelse. Pensioneret i 2020

Bogen er læst i Nordsjællands Læselounge, hvor deltagerne læser fire bøger om ledelse og møder forfatterne. - En chef er som en skakspiller, hvor kongen kan en ting, dronningen, tårnet og springeren nogle andre, men hvis du som chef ikke ved, hvem der er gode til hvad, hvis du ikke snakker med dem, så ved du ikke, hvem du skal lytte til. Så er der en kæmpe risiko for, at der i stedet kommer et tågehorn forbi, som du så lytter til i stedet for, siger Jep Loft.

Katastrofale fejl Når topledere begår katastrofale fejl, og disse fejl får årelange konsekvenser både økonomisk og organisatorisk, så er årsagen ofte, at toplederne ikke har sat sig ordentligt ind i driften af opgaverne, men at magten og strategien er adskilt fra den indsigt, som befinder sig hos de mellemledere og medarbejdere, der skal løse opgaverne, lyder forklaringen fra Jep Loft.

- Og det værste er dem, der ikke har sat sig ind i driften. De synes ikke, der er et problem. De synes, de gør et fortrinligt job, og den bevidsthed bevæger sig ned i organisationen fra oven, hvor den hurtigt bliver forankret i andre niveauer, siger han.

Medforfatter Peter Harder supplerer:

- Vores bog handler om systemfejl. Folk bliver ikke stillet til ansvar og fyret, når det er gået galt, fordi fejlene opfattes som hændelige uheld. Det er som om, at en moderne kaptajn kan udstikke kursen men ikke behøver at forholde sig til, at skuden er ved at synke. Når det så går galt, er der ingen til at bremse ulykkerne, og det ser vi som noget nyt, siger han.

I det private og offentlige De to forfattere beskriver, at topledelserne med vilje er adskilt fra substansen af en virksomhed eller organisations opgaver, og det er en af årsagerne til, at problemer kan få lov til at vokse. De konstaterer også, at problemstillingen, hvor toplederne ikke søger indsigt i maskinrummets problemer både gælder i private virksomheder og i de offentlige institutioner.

- Vi opfatter os begge som konstruktive medarbejdere, men da vi traf hinanden igen efter mange år og snakkede om vores fælles erfaringer, så havde vi begge oplevet en stigende tendens til at skulle høre på folk, der ville bestemme uden at vide en skid, siger Peter Harder ligefremt.

- Og det er en pointe, at vi begge i dag er pensionister, for ellers kunne vi ikke have skrevet denne bog, siger Jep Loft.

Mere sund fornuft Bogens budskab er, at strategien skal være i tråd med virkeligheden, og at der skal mere sund fornuft og viden om, hvad man reelt arbejder med, når man leder.

- Man har i en overgang troet, at ledelse som selvstændigt koncept kunne alt uden at fokusere på de omkostninger, den tilgang så havde, siger Peter Harder og understreger, at det ikke handler om at ville tilbage til gamle dage eller at ledelsesteorier som forandringsledelse og disruption ikke duer i fremtiden.

Jep Loft supplerer:

- Der er ingen garanti for, at du bliver en god leder, fordi du er dygtig til dit fag, men en vis faglig indsigt er nødvendig, for du bliver en dårlig leder, hvis du ikke ved noget som helst. Du skal folde ørerne ud og lytte, og det mener vi ikke er sket, siger han.

Det kræver magt at ændre Det er ikke kun lederen, der skal spørge sig frem hos sine medarbejdere, brugere, kunder og leverandører. Bestyrelsesmedlemmer bør også stille flere kritiske spørgsmål, når de præsenteres for luftige teorier, lyder det.

- Det kræver noget magt at korrigere en kurs, så de mennesker, der har mulighed for at gribe ind, skal forstå, hvad det handler om. I virksomhederne er det bestyrelsen og i det politiske system er det politikerne. Der er mange måder at ændre en organisation og samme model kan ikke bruges alle steder. Det må afhænge af, hvad der foregår, siger Peter Harder og tilføjer:

- Ledelsen må sænke nogle rødder ned i den virkelighed, den burde tjene - men det modsatte er sket.