Se billedserie Snorkelstien på Odden Havn byder på oplevelser under havets overflade.

Den fantastiske natur under havoverfladen

01. juli 2021

Et flydetov, som bliver holdt nede med sten, er den guidende linje under vandoverfladen på den Natursti under havets overflade - eller slet og ret »Snorkelstien«, som den allerede hedder i folkemunde - som Projektgruppen Sjællands Odde 4.0 netop har indviet på Odden Havn.

Ruten er omkring 200 meter lang og har 15 stationer undervejs.

Snorkelstien projekterede gruppens medlemmer sidste år i forbindelse med konkurrencen Geopark Makeover 2020 - en forskønnelseskonkurrence med afsæt i et eller flere af UNESCO Geopark Odsherreds indsatsområder, som er kulturhistorie, kunst, fødevarer og geologi. Dommerpanelet, Lokaldemokratiudvalget i Odsherred Kommune, pegede på Natursti under havets overflade som vinder - og nu er den altså realiseret og klar til brug.

Petter Brandberg, Jon Sanders, Mette Riis og Benjamín Villela Guzmán står bag Projektgruppen Sjællands Odde 4.0 og hele ideen om naturstien, som løber langs kysten fra Biggas Bro på Odden Havn mod øst.

- Vi synes jo, at folk, som bor på Sjællands Odde, og de mange turister, der kommer her, også skal vide, hvad der foregår i havet rundt om Sjællands Odde, siger Petter Brandberg.

Det sker ud fra grundtanken om, at det, man kender til og holder af, passer man bedre på.

For alle nysgerrige

Snorkelstien, der finansielt er skabt af makeover-sejrspræmien på 37.000 kroner og en masse frivilligt arbejde og knofedt, er for nysgerrige i alle aldre, som har lyst til at snorkle langs kysten og få forskellige oplysninger om flora og fauna og meget andet undervejs. Det sidste sker via stenplancher, som man finder på havbunden.

- Vi har læst korrektur på plancherne mindst 20 gange. Nu er der ikke fejl på dem mere, men det er ikke længe siden, vi fandt den sidste fejl, fortæller Petter Brandberg.

Navnet »Biggas Bro« kommer i øvrigt af en anden konkurrence, nemlig en navngivningskonkurrence, der blev holdt efter broens indvielse i 2007. Vindernavnet hylder en af de lokale initiativtagere til broen, Lis Biggas.

Syn for sagn

Og nu giver broen så også adgang til en natursti under havets overflade.

»Vi vil med vores projekt gøre det let og uimodståeligt at være i havet og på den måde åbne alles øjne for den fantastiske natur under havoverfladen. Vi vil fortælle lokale historier og om havets geologi, om hvad man kan finde og spise«, lød det blandt andet i det materiale, som Lokaldemokratiudvalget faldt for.

Om det er lykkedes, dertil kan man altså nu få syn for sagen.