Den danske skibsflåde rykker op på verdensranglisten

Danmark har derfor de seneste fem år bevæget sig fra en 18.-plads til en 13.-plads på listen over de største flagstater for handelsskibe.

Men kun godt en fjerdedel af de danske rederiers skibe hører under dansk flag. Mange andre sejler med bekvemmelighedsflag fra eksotiske lande som Panama, Liberia og Marshalløerne, der har lavere skatter eller stiller færre krav.

Mærsk har været med til at hæve tallet ved at hejse danske flag på sine nye gigantiske skibe. Og i denne uge meldte et andet større rederi, Lauritzen, sig også klar til at få flere fartøjer under den rød-hvide fane.

Det glæder regeringen, som gerne vil forkæle det såkaldte blå Danmark og få nationen til at fylde mere på søkortet.

Den vil tiltrække skibe fra både danske og udenlandske rederier til det danske flag, hvilket potentielt kan skabe mere aktivitet på landjorden og dermed flere skatteindtægter.

De danske rederier udtrykker også tilfredshed med, at Danmark med deres ord bliver konkurrencedygtig på området.

- Det er mit håb, at den positive ændring, der har været i de senere år, som er meget pro-business, vil fortsætte, for så vil Danmark stå endnu stærkere, når vi skal vurdere flagskifter, siger direktør Mads Peter Zacho fra Lauritzen.

Både Lauritzen og rederiet Norden oplyser dog til Ritzau, at de afledte effekter på landjorden ikke afhænger af enkelte flag til og fra.

I fagforbundet CO-Søfart ser man med skepsis på effekten af flere flag.

- Vi har virkelig svært ved at se, hvad det skal gavne, og vi kan ikke forstå, hvad den danske stat får ud af det her. Vi har spurgt, hvor mange arbejdspladser, man regner med, der kommer ud af det, og det har ingen kunnet forklare os, fortæller sekretariatschef John Ibsen fra fagforbundet.

I rederiernes lobbygruppe er man dog overbevist om, at der samlet set er en fordel at få en større flåde under dansk flag.

- Det er ikke sådan, at det giver én-til-én beskæftigelse på land, når der kommer et nyt skib, for mange rederier - som Lauritzen - har allerede et hold her. Men i takt med, at volumen stiger, kommer der også yderligere beskæftigelse, mener direktør Anne H. Steffensen fra Danske Rederier.