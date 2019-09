Den danske børs giver største bøde nogensinde

Et færøsk olieselskab har fået en bøde af den danske børs for gentagne gange at bryde børsens regler.

Den danske fondsbørs har uddelt den største bøde, der nogensinde er givet til et børsnoteret selskab.

Det skriver Berlingske Business.

Modtageren af bøden er det færøske olieselskab Atlantic Petroleum, som ifølge mediet gentagne gange har brudt en række af børsens regler.

Atlantic Petroleum skal som en konsekvens betale det, der svarer til, hvad det koster at være børsnoteret i to år. Det anslås at være i omegnen af en million kroner.

Bliver Atlantic Petroleum ved med at overtræde børsens regler, kan det i sidste ende betyde, at selskabet bliver bedt om at forlade den danske børs.

- Det er den største afgift, vi har pålagt et børsmedlem eller børsnoteret selskab. Det er ekstraordinært, at vi gør det, og det skyldes graden af overtrædelserne, og at det er sket gentagne gange, siger Jakob Kaule, chef for overvågning på den danske fondsbørs, til Berlingske Business.

Siden maj har aktierne i Atlantic Petroleum ikke været handlet på den danske fondsbørs. Det skyldes, at der var manglende tillid til, om selskabet levede op til børsens regler.

I en mail til Berlingske Business erkender Mark T. Højgaard, administrerende direktør i Atlantic Petroleum, at der er blevet begået fejl.

- Selskabet erkender, at man i en periode i 2018 har haft udfordringer med rettidige annonceringer. Selskabet har taget påtale og bøde fra Nasdaq til efterretning og har strammet op på procedurerne omkring annoncering, skriver han i mailen.

Atlantic Petroleum har blandt andet glemt at sende en finanskalender og et kvartalsregnskab til tiden til fondsbørsen. Flere andre oplysninger er også kommet for sent til børsen.

Det færøske olieselskab har siden 1998 søgt efter olie og gas i farvandet ud for Storbritannien og Irland. Det offentliggjorde for nylig regnskabet for de første seks måneder af 2019.

Regnskabet viste et underskud på 17,4 millioner kroner for første halvdel af året.