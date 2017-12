Den Europæiske Centralbank fastholder både renten og opkøbene

Fra 1. januar bliver programmet halveret til 30 milliarder euro - og det løber frem til og med september. Det blev meddelt ved seneste rentemøde i oktober, skriver Ritzau Finans.

ECB vælger at holde fast i sin pengepolitik trods stigende beskæftigelse på grund af den lave inflation, påpeger Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.

- Bankens målsætning er, at inflationen skal være under, men tæt på to procent, som det hedder, siger han i en skriftlig kommentar.

- Ser man bort fra de store udsving fra måned til måned i priserne på energi og fødevarer, har inflationen ikke være tæt på to procent siden 2008.

Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank, peger også på ECB's fokus på inflationen.

- Beslutningen understreger, at ECB har blikket stift rettet mod den alt for lave inflation og derfor holder pengepolitikken ultralempelig, selv om eurozonens økonomi har løftet sig fri af krisen og er inde i et solidt opsving, siger han i en skriftlig kommentar.

De "ekstremt lave renter" er godt nyt for danske låntagere, konstaterer Danske Banks Las Olsen.

- ECB's negative renter bliver direkte oversat til negative renter i Danmarks Nationalbank, og store obligationsopkøb fra ECB sender investorer fra hele verden i armene på dansk realkredit, siger han i en skriftlig kommentar.

- Det er derfor, at de danske realkreditrenter bliver ved med at sætte bundrekord for tiden.

ECB lover desuden oven på torsdagens rentemøde, at der først er lagt op til en renteforhøjelse et stykke tid efter opkøbsprogrammets ophør.

- Styrelsesrådet forventer, at ECB's officielle renter forbliver på deres nuværende niveau i en længere periode, hvilket vil sige et godt stykke ud over tidshorisonten for nettoopkøbene af aktiver, skriver ECB ifølge Ritzau Finans.

Hos Danske Bank er vurderingen, at der dermed tidligst vil komme en renteforhøjelse i 2019, og at tempoet derfra fortsat vil være langsomt, fordi inflationen er svær at få op i gear.

Den vurdering er Sydbank enig i.