Demants høreapparater rider på brexit-bølge i Storbritannien

Danske Demant har i starten af 2019 oplevet et voldsomt mersalg af høreapparater i Storbritannien som følge af det britiske sundhedsvæsens frygt for, at landet 29. marts ville opleve et brexit uden en aftale med EU.

Det fremgår af en periodemeddelelse fra Demant tirsdag. Her skriver selskabet blandt andet:

- Samlet set har vi set meget stærk stykvækst i Europa, som for en stor dels vedkommende er drevet af store ordrer fra NHS (Storbritanniens sundhedsvæsen, red.), idet man her er ved at opbygge lagre som forberedelse til brexit.

Det var oprindeligt planen, at Storbritannien skulle ud af EU 29. marts, men det er senere blevet udskudt ad flere omgange.

Demants direktør, Søren Nielsen, medgiver, at den britiske iver efter at få høreapparater på lager ikke kommer til at vare ved.

- På et eller andet tidspunkt må man jo antage, at der kommer en normalisering. Der vil komme en nedbringelse af det ekstra lager, der lige nu står på en separat lokation, siger han til Ritzaus Finans.

- Det handler om alle hospitalsindkøb. For i tilfælde af, at der kommer et hårdt brexit, vil de være sikre på, at de har produkter nok til at drive sundhedsvæsenet.

Modsat har en sundhedsreform i Frankrig haft den modsatte effekt. Demant anslår, at den har kostet selskabet 50 millioner kroner.

I meddelelsen skriver Demant videre, at selv om forskellen på det lave salg i første halvår og mere omfattende salg i andet halvår er blevet større, fastholder Demant sine forventninger til i år.

Det har aktiemarkedet kvitteret for med en kursstigning på omkring 3,5 procent ved middagstid.