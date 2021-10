Se billedserie Da jeg så bygningen på de 600 m2, skyndte jeg mig at ringe til Mikkel, for at han kunne køre herop og se på det. Så besluttede vi os for at flytte det hele til kasernen, siger Henrik Bolvig Nielsen. Foto: Anders Ole Olsen

Delicate Coffee vil servicere kunderne på den gamle måde

Af Claus Vilhelmsen

Erfaring plejer at være noget, ældre virksomheder kan prale af, men Delicate Coffee har kun et par år på bagen. Alligevel har både Henrik Bolvig Nielsen og hans partner Mikkel Hansen en lang erfaring i branchen fra deres tid i Cafax i Vordingborg.

Hertil kommer, at de tre sælgere også var ansat i Cafax, så de ved, hvad de foretager sig.

- Jeg solgte Cafax til det hollandske firma JDE Professionals i 2017, og underskrev en klausul om ikke at måtte oprette et nyt kaffefirma før i 2020. Jeg fortsatte dog med at arbejde for JDE indtil 2018, hvorefter jeg sagde op, fortæller Henrik.

Hans makker Mikkel, som havde arbejdet som tekniker i Cafax i 10 år, sagde op på nogenlunde samme tid, men han var ikke underlagt en klausul.

Den spæde start - Jeg gik og reparerede elapparater ved siden af, og efter jeg sagde op, fandt jeg på Delicate Coffee, som jeg startede alene i Nykøbing Falster i november 2018, siger den uddannede elektriker.

Mikkel ansatte en af sælgerne, og firmaet kom så småt i gang i løbet af 2019.

I juni 2020 udløb Henriks klausul, og i august købte han sig ind i firmaet. Herefter tog det fart. De ansatte et par sælgere mere, som også havde forladt JDE.

Nu manglede de kun at få præcis de kaffeblandinger, som de gerne ville have til konkurrencedygtige priser og det samme med kaffemaskinerne. Det krævede, at de fik en ny spiller på banen.

- Vi henvendte os til BKI Foods og fik dem med ind i et partnerskab, så vi nu ejer en tredjedel hver. Det giver os adgang til det hele til gode priser.

- Vil det sige, at I sælger BKI-kaffe?

- Ja, men det er ikke, som den BKI-kaffe, du køber i butikkerne. Vi har kunnet vælge, hvordan vores blandinger skal laves ud fra vores egen smag. Vi har så haft en kaffesmager fra BKI med til at udvælge. Også ristningen er vores afgørelse, svarer Henrik.

Udvider salgsområde Da firmaet i december 2020 flyttede ind i større lokaler på kasernen ved afkørsel 41 tæt på Sydmotorvejen, var det egentlig kun meningen, at de ville skaffe et sted til lagerplads. Deres lager var placeret tre forskellige steder, og det var uholdbart.

- Jeg spurgte (malermester) Willi (Becke), om han havde et sted, men fik svaret, at vi kunne leje en hel bygning og indrette os der. Det var jeg ikke umiddelbart indstillet på, men da jeg så bygningen på de 600 m2, skyndte jeg mig at ringe til Mikkel, for at han kunne køre herop og se på det. Så besluttede vi os for at flytte det hele til kasernen, siger Henrik.

I virkeligheden passede det fint ind i firmaets udvikling, fordi de gerne vil levere til hele Sjælland, Lolland-Falster og Møn. Det gøres bedre fra Stensved end fra Nykøbing.

Gamle og nye kunder Efterhånden er de gamle kunder fra Cafax-tiden begyndt at komme tilbage. Personalet har deres netværk i orden, og i branchen er det alles krig mod alle, så de gør ikke noget, de ikke må. Her betyder den personlige kontakt en hel del.

- Vi vil gerne servicere vore kunder på den gamle måde. Det drejer sig om relationer og tillid, siger Henrik og Mikkel samstemmende.

- Men sådan kan I vel ikke blive ved med at skaffe kunder, hvis I gerne vil udvide markedet?

- Nej, men vi tror på, at det, der virker, er mund til øre-metoden. Vi ekspanderer kraftigt i øjeblikket, og det er jeg sikker på, vi kan blive ved med, mener Mikkel.

De to partnere holder et vågent øje med Femern Bælt-byggeriet.

- Vi er i gang med at snakke med selve byggeriet, men når der kommer rigtig gang i den dernede, kan vi også levere kaffe og kaffemaskiner til underleverandørerne, håber Henrik.

Udvikling Efter at have været i gang i et par år har Delicate Coffee 5-600 kaffemaskiner ude hos kunderne (som alle er virksomheder), og firmaet leverer løbende kaffe til lige så mange. Nogle af maskinerne har de solgt til virksomhederne, men filtermaskinerne er udlånt gratis og bliver også serviceret gratis. Kun kaffen koster.

Omsætningen har sidste år været på 200-250 maskiner, og den stigning regner Henrik og Mikkel med at kunne matche i årene, der kommer.

- Om fem år er vores mål, at vi har afsat 1000 maskiner eller mere. Vi er oppe på 12 medarbejdere mod de de nuværende otte, og vi sælger 1.000 tons kaffe om året, siger Henrik Nielsen eftertænksomt.

En god kop kaffe Men hvad er så en god kaffe?

- Columbiansk kaffe er noget af det bedste. Den har fylde, fin aroma og en god syrlighed. Og den skal være mellemristet, fastslår Henrik.

Men det stopper slet ikke der.

- Det er en højlandskaffe, og det er godt at blande den med en lavlandskaffe som den brasilianske. Vi har begge med i vore blandinger, men vi har også kaffe med i blandingerne fra Mellemamerika, svarer han.