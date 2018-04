De vil ændre brugtvognsbranchens ry

Kunsten er at få købt de rigtige biler hjem til den rigtige pris, og så selvfølgelig være god til at finde den bil, som lige passer til det behov, den potentielle bilkøber har.

37-årige Joakim Kusk sørger for indkøb og kører ud med fejebladet og henter bilerne, mens den 10 år yngre Mikkel Møller Madsen er sælger. Sammen har de for knap et år siden etableret firmaet BilSyd A/S i og omkring en hal fra en tidligere emballagefabrik i Næstved. Herfra sælger og leaser de brugte biler.

- Der har aldrig været så mange biler registret i Danmark, som der er nu. Og vi er gået ind på leasingmarkedet for at sprede os lidt, siger Joakim Kusk.

- Vi sad ude på værkstedet og solgte de første 200 biler. At det overhovedet kunne lade sig gøre, kan vi godt sidde og grine lidt af i dag, for to forholdsvis unge gutter, der sælger brugte biler fra et værksted, er måske ikke den mest optimale kombination, siger Mikkel Møller Madsen, der godt ved, at branchen har et blakket ry og mange tænker på Sorteper med cigaren i munden, når man taler om brugtvognsforhandlere.