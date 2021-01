Se billedserie Forfatterne Henrik Lind og Dion Sørensen har blandt andet skrevet bogen på baggrund af 15 års samarbejde i energivirksomheden Danske Commodities.

De unge skal anerkendes - de ældre vil have klar besked

Erhverv - 28. januar 2021 kl. 06:00 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Hvis du er leder for medarbejdere, der spreder sig over hele aldersskalaen i det aktive arbejdsliv, så har du måske ligesom deltagerne i Frederiksborg Amts Avis' Læselounge bemærket, at der er stor forskel på at lede den unge generation og ansatte over 50 år.

De unge forventer feedback og anerkendelse og kritik skal leveres med finesse, så motivationen opretholdes, mens de ældre ansatte ikke gider alt det snak og bare vil have klar besked, hvis en opgave ikke er løst tilfredsstillende.

Det var i hvert fald de erfaringer, der blev delt i Læseloungen, da bogen »Du er leder, ikke coach. Ansvaret er dit« blev diskuteret i selskab med den ene af bogens to forfattere, Dion Sørensen.

FAKTA Titel: »Du er leder, ikke coach - Ansvaret er dit«

Af Henrik Lind og Dion Sørensen

Udkommet 2020

Henrik Lind, HD i finansiering. Grundlagde i 2004 virksomheden Danske Commodities. Virksomheden, der handler med energi, blev solgt til det norske energiselskab Equinor i 2019.

Dion Sørensen, erhvervspsykolog og civiløkonom. Tidligere HR-direktør i Saxo Bank og Danske Commodities. Forfatter til flere ledelsesbøger. - Min erfaring med de unge medarbejdere, dem vi kalder Generation Y, er, at de er et andet folkefærd. Det mest kendetegnende, som er helt abnormt, er behovet for anerkendelse, bekræftelse, at udvikle sig og komme hurtigt op i organisationen, fortæller Dion Sørensen.

Bygger på erfaringer Dion Sørensen var i en periode HR-Direktør i energivirksomheden Danske Commodities, som blev stiftet af bogens anden forfatter, Henrik Lind. Det er blandt andet erfaringerne fra de 15 år, hvor de to forfattere arbejdede sammen, som de bygger bogens budskaber op omkring. Bogens kerne er syv kaptiler, der tager læseren igennem en leders vigtigste opgaver og kompetencer. Først og fremmest skal der sættes en tydelig retning og så skal der følges op med systematisk feedback.

- Min erfaring er, at visionær og tydelig ledelse er enorm vigtig. De unge reagerer negativt, når en leder er mere famlende, men det er også vigtigt at ambitiøse medarbejdere får frie rammer. De gider ikke micromanagement, hvor en leder kigger over skulderen hele tiden, så de skal have så meget anerkendelse og feedback som muligt, mens en skideballe, kan få deres verden til at falde sammen, fortæller Dion Sørensen og forklarer forskellen på at lede og at coache:

- Bogens titel er provokerende, men for mig er der stor forskel på at være leder og at være coach. En leder kan sagtens coache, og coaching er især udbredt indenfor konsulentbranchen, men for at koge budskabet ind til essesen: Som konsulent er du en facilitator, en guide, men som leder, så har du ansvaret og skal kunne træffe beslutningerne. Du kan som leder godt indtage en coachende position, hvor du stiller spørgsmål, men det er den neutrale og spørgende ledelsesstil, som vi opponerer imod, for til syvende og sidst skal der sorteres i input og sættes en retning, og det er den grundlæggende pointe i forskellen mellem coaching og ledelse, siger Dion Sørensen.

Den klassiske lederrolle Dermed søger »Du er leder, ikke coach. Ansvaret er dit« tilbage til rødderne og den klassiske lederrolle og giver igennem de syv kapitler input til, hvordan en moderne leder holder sig skarp til rollen.

- Verden har forandret sig, men ledelsesopgaven er fundamentalt set den samme, som den altid har været. Du skal samle de rigtige folk omkring dig, sikre retningen og følge op, siger Dion Sørensen.

Der skal være mening Men det er som med så mange opgaver i livet lettere sagt end gjort, når du har med mennesker at gøre, og noget af det nye, som ledere skal være opmærksomme på har stor betydning, det er, hvor vigtigt det er, at der skal være mening i det job, du udfører.

- Mange ledere i dag er rundet af et kapitalistisk set up og driver deres forretning ud fra hensyn til profit, men det er ikke længere nok. Det bliver for eksempel vigtigere og vigtigere at understøtte den grønne omstilling. Medarbejderne ønsker at koble sig på et arbejde, der giver mening, og det er rigtig sundt for den ældre gruppe i en organisation at blive presset nedefra i forhold til, at der kræves det her fokus, siger Dion Sørensen.

Faglighed er vigtigt I bogen fremhæver forfatterne også, at en leders faglige kompetencer er vigtige. Det er ikke nok, at være dygtigt uddannet i ledelse, hvis ikke man kender fundamentet for den forretning, som man skal lede, lyder budskabet, for så har man ikke sine medarbejderes respekt.

- Det har været et mantra igennem de senere år, at hvis bare du har de generiske lederfærdigheder, så kan du sætte dig i en hvilken som helst lederstol, men vi kan se, at hvis ikke du har en eller anden faglig forståelse for forretningen, så er det svært at få respekten og at have en god dømmekraft, når du skal træffe beslutninger. Lederen skal ikke være den bedste, for det er fuldstændig umuligt, men du skal forstå håndværket, for ellers er det svært at lykkes, siger han.

At lytte og beslutte Den holdning falder i god jord hos Læseloungens deltagere, som dog også kan være frustrerede over især yngre medarbejderes forventninger om at blive involveret i alle vigtige beslutninger.

- Så er vi tilbage ved forventningsafstemningen, siger Dion Sørensen og fortsætter:

- Men som leder er det vigtigt at kunne lytte, for mange vil ræssonere fornuftigt, når man siger, at jeg lytter til, hvad du siger, men i sidste ende er det mig, der træffer beslutningen. Hvis man er tydelig i sin ledelse, så er langt de fleste med på det, men i sidste ende er det også et ledelsesprivilegium at vælge den brutale løsning og beslutte, at der skal skiftes ud i teamet, siger han.

Og når det kommer til sammensætningen af et team, så bør man ikke kun se på medarbejdernes alder, lyder det.

- De yngre kræfter kræver attention og anerkendelse, men de er også agile, og det er helt vildt, hvad de kan rykke. Måske har nogle brug for at have en senior med i teamet, for at få nogle erfaringer i spil, men diversitet er meget mere end alder og køn. Diversitet handler om uddannelse, baggrund, nationalitet og mange andre ting, og hvis du kan få bragt alt det i spil og får det tydeliggjort, så har du et fantastisk orkester, siger Dion Sørensen.