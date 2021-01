- Det er tydeligt, at de unge generelt har opsparingen i orden og styr på økonomien, fortæller boligmarkedsanalytiker i Home, Henrik Hauthorn Jensen. Foto: Palle Peter Skov

De unge kan klare sig selv, når de flytter hjemmefra

De unge har styr på økonomien, når de flytter hjemmefra. Det viser en spørgeundersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har gennemført for ejendomsmæglerkæden Home.

- Det er tydeligt, at de unge generelt har opsparingen i orden og styr på økonomien. De fleste klarer det stort set selv økonomisk - både at etablere sig og få husholdningsbudgettet til at hænge sammen, når de flytter hjemmefra, siger boligmarkedsanalytiker i Home Henrik Hauthorn Jensen.