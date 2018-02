Se billedserie Martin Skovgaard og David Wenk med virtual reality brillen fra HTC er klar til at vise kunderne hvordan det er at gå rundt i de stuer, der kun eksisterer på papir. Foto: Jesper Danscher

De tilbyder en virtuel rundtur i dit nye køkken

Erhverv - 08. februar 2018 kl. 11:34 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med virksomheden Virtual Architecture vil to unge med en tømrerbaggrund starte en arkitektvirksomhed, der bruger virtual reality til at vise kunderne, hvordan byggeriet kommer til at se ud - og hvordan det føles at gå rundt i bygningen.

Det var interesse for virtual reality-spil, der bragte de to unge tømrersvende sammen. David Wenk på 24 år og Martin Skovgaard, der er 28 år, gik i efteråret sammen om virksomheden.

Foreløbig sker det efter arbejds- og studietid, for David Wenk er gået i gang med en bygningskonstruktør-uddannelse.

- Godt nok sker det i vores fritid, men der er ingen tvivl om, at vi gerne vil lave det til en virksomhed, som vi kan leve af, understreger David Wenk.

- Det er selvfølgelig vores drøm, men samtidig er vi så realistiske, at vi ikke regner med, det bliver en kæmpe virksomhed inden for kort tid, supplerer Martin Skovgaard.

I starten var det meningen, at det indkøbte HTC-virtual reality-udstyr kunne udlejes til interesserede, der lige ville se det an, inden de gik ud og investerede i det selv.

- Men det er vi mere eller mindre gået væk fra, for nu satser vi på at få en arkitekt-virksomhed op at stå, fortæller David Wenk.

Enkelte opgaver Og de to har da allerede haft enkelte opgaver, hvor de har udformet og bygget skure og lignende.

De er jo ikke uddannet arkitekter, men det mener David Wenk ikke er noget problem.

- Der er masser af arkitektvirksomheder, der er startet ligesom os - men der, hvor vi vil skille os ud, er ved at tilbyde virtual reality-muligheden for at se, hvordan bygningen ser ud indefra, siger David Wenk og tilføjer:

- Kunden kan gå en tur i sit nye hus og se, hvordan køkkenet fungerer, om det er let at komme omkring, og hvordan lyset falder ind i stuen.

