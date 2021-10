De små byer kan snart få flere butikker

Borgere i landets mindre byer skal have bedre muligheder for at købe brød, mælk og grøntsager tæt på hjemmet.

Det går konkret ud på at etablere købmandsbutikker i byer, hvor der bor mindst 600 mennesker, og hvor der ikke i forvejen er en dagligvarebutik.

Modellen, der skal benyttes, bruges ifølge Dagrofa i forvejen af omkring 100 butikker.

Den går ud på, at koncernen hæfter for størstedelen af udgifter og risiko ved etableringen af indkøbsbutikken, men at de lokale indbyggere også bidrager økonomisk.

Ifølge koncernchef Thomas Pietrangeli har coronakrisen betydning for det forslag, Dagrofa nu kommer med.

- Der er basis for væsentligt flere dagligvarebutikker ude i de små byer. Vi har set under coronaen, at folk har fået øjnene op for, hvad det vil sige at have forsyningen af dagligvarer tæt på.

- Derfor kommer vi med et løfte om, at vi vil åbne dagligvarebutikker i byer med mindst 600 indbyggere, hvis det understøttes af et lokalt engagement, siger han.

I byer med op til 1000 borgere er knap halvdelen af dagligvarebutikkerne forsvundet på ti år.

Idéen møder opbakning hos Landdistrikternes Fællesråd. Her siger formand Steffen Damsgaard, at det også er fair, at lokalsamfundene bidrager.

Han bruger ordet "samfundskontrakt".

- Det er en form for samfundskontrakt, man indgår: Hvis lokalsamfundet yder en opbakning, så vil man stille med det nødvendige for at etablere en købmandsbutik.

- Det er et stærkt signal, som jeg er meget glad for på landsbyernes vegne, siger Steffen Damsgaard.

Dagrofas forslag kommer i kølvandet på et udspil fra regeringen.

I maj præsenterede indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) som en del af et større udspil om decentralisering fra regeringen sin plan for at "puste nyt liv" i de små lokalsamfund.

Konkret ønsker han, det sker med en ændring af planloven, som hindrer store butiksområder uden for bymidterne, og 18 millioner kroner afsat til at skabe muligheder for borgerdrevne dagligvarebutikker.

Det er den model, det aktuelle udspil fra Dagrofa tager udgangspunkt i. Borgerdrevne dagligvarebutikker betyder netop, at byens borgere selv lægger en pengesum i projektet.

Og forslaget har gang på jord, mener Egon Noe, professor og leder af Center for Landdistriktsforskning ved SDU i Esbjerg.

- Vi kan se historisk, at der er en del landsbyer, hvor man allerede har samlet ind til at etablere en dagligvarebutik. Så jeg tror bestemt, at det kan lade sig gøre. Jeg tror også, at det er et godt initiativ, siger han.

Der er ifølge Steffen Damsgaard et større perspektiv i sagen end blot at sørge for, at borgerne er i gåafstand til at købe en bakke æg og en pakke køkkenruller:

- Det handler ikke bare om let adgang til dagligvarer, men også om, at butikken er et samlingssted og et sted, hvor man kan få udleveret pakker og medicin. Og hvor områdets unge måske får deres første arbejde, siger han.