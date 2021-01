Se billedserie Peter Helmer (tv.) og Jimmi Simonsen er indrammet af et oprullet hovedforsyningskabel, som er en del af fibernettet. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

De lægger fibernet i lange baner

Erhverv - 14. januar 2021 kl. 12:49 Af Kaj Ove Jensen

- Vi ville gerne være en virksomhed, der har mere fokus på os selv og vores egen udvikling i stedet for at have fokus på, hvad vores konkollegaer gør.

Det var visionen, da Jimmi Simonsen og Peter Helmer i 2014 etablerede Hesi Con­nect ApS. Det må siges at være gået meget godt med virksomhedens udvikling, for i december optrådte virksomheden for andet år i træk på dagbladet Børsens gazelleliste. Det er et udtryk for, at det er en hastigt voksende virksomhed.

Nettoomsætningen på 22 millioner kroner i regnskabsåret for 2019 betyder, at den er vokset med 319,7 procent over de seneste fire år. Kravet for at blive gazelle er, at nettoomsætningen (eller bruttoresultatet) set over de seneste fire år skal være mindst fordoblet, og der skal være fremgang i hvert af årene.

Dermed kan indehaverne af Hesi Connect også se, at der skulle komme en tredje gazelle til samlingen om knap et år, baseret på 2020-regnskabet, der er ved at blive afsluttet.

Kontrakter med to store Virksomheden beskæftiger sig med at rulle fibernet ud, og det sker i altovervejende grad for selskaberne Fibia og TDC.

- Vi har kontrakter med de to selskaber. Vi arbejder ikke for private, men har også opgaver for en håndfuld mindre håndværksmestre, fortæller de to indehavere af Hesi Connect, der har adresse på Bødkervej 16 i Holbæk.

Det er mindre elinstallatører, der udføres opgaver for, eksempelvis når der skal installeres internet i bygninger.

Der lægges fibernet i jorden for TDC og Fibia over hele Sjælland, men de seneste år har det ikke mindst været i Odsherred i det nordvestsjællandske. Og selv om der er ved at være lagt fibernet ned mange steder, ser indehaverne af Hesi Connect ikke, at opgaverne forsvinder.

- Der kommer selvfølgelig et punkt, hvor alle har fået det tilbudt. Men der bliver også hele tiden opgraderet på nettet, og kunder, der ikke har været med i første ryk, skal eftertilsluttes. Og bare i den tid, vi har eksisteret, har vi været med til at renovere fibernet, der var installeret i 2003-2004, fortæller Peter Helmer.

Med den udvikling, der er sket inden for den seneste snes år og fortsat sker, vil der også i fremtiden være brug for kvalificerede medarbejdere, tror de hos Hesi Connect.

Mange års erfaring Jimmi Simonsen, 38 år og med bopæl i Holbæk, var som ansat hos Atea med til fra 2002 at rulle fiber ud, da NVE begyndte inden for det felt. Peter Helmer, 41 år og bosat i Haslev, har beskæftiget sig med fibernet siden 2012.

Begge er uddannede elektrikere, og i 2014, hvor Jimmi var projektleder og Peter fibertekniker, blev de enige om at etablere en fælles virksomhed.

- Vi syntes, vi kunne gøre det på en anden måde. Vi ville gerne lægge lidt mere vægt på de gamle dyder og ikke bygge virksomheden op omkring en tom skal. Allerhøjest vægter vi kvalitet og loyalitet over for kunderne og de ansatte. Vi satser på at have de smarteste systemer, som gør det lettere for os i administrationen og teknikerne, siger Jimmi Simonsen.

Han og Peter Helmer er meget bevidste om, at de ikke er her uden deres ansatte og samarbejdspartnerne.

Flere medarbejdere Antallet af medarbejdere er vokset støt, siden der kun var de to indehavere ved etableringen, mens der var fem efter et halvt år.

I dag har Hesi Con­nect 23 ansatte, inklusive indehaverne. Det er 18 teknikere og fem på kontoret. Men dertil kommer næsten lige så mange eksterne medarbejdere, som udelukkende arbejder for Hesi Connect, så det i alt bliver til 42 mand.

Den største vækst er sket til og med 2018, mens der har været begrænset vækst de seneste par år. Der har egentlig været mulighed for flere ordrer, men de to indehavere har holdt lidt igen for at kunne følge med og sikre, at tidsplanerne for opgaverne er blevet overholdt.

- For et halvt års tid siden kom der på kontoret tre mellemledere. De har kontakten til teknikerne, så vi får mere tid til at komme ud og sige »hej« også, forklarer Jimmi Simonsen og Peter Helmer.

Der er ikke store mål om at nå noget bestemt, men hvis der er udsigt til mere varigt arbejde, er de klar til mere vækst.