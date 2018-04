Niels Mølgaard (tv),Jan Giltoft (midten) og Christian E. Poulsen er stifterne af Wasys, der også har udviklingsselskabet Acowa. Roskilde-virksomheden har kun eksisteret i lidt over tre år, men har allerede erobret 15-20 procent af markedet for styring, overvågning og flytning af vand. Foto: Jørgen C. Jørgensen

De gør vand til en god forretning

Gæsterne på Roskilde Festival kan til sommer se frem til at få toiletter med rindende vand og træk-og-slip på campingområdet i stedet for de sædvanlige miljøtoiletter.

Til det formål er hele området syd for Dyrskuepladsen, også kaldet Milen, ved at blive kloakeret, og pumpestyringerne samt projektering og el-arbejdet leveres af Roskilde-virksomheden Wasys.

- Det er et prestigeprojekt for os, og vi må erkende, at det havde været mærkeligt, hvis vi ikke var blevet valgt til opgaven. Det havde gjort ondt at køre forbi festivalen og vide, at et andet firma var derude, siger Christian E. Poulsen.