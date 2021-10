De næste to måneder får cirka 50.000 ejere af parcel- og rækkehuse nye ejendomsvurderinger og dermed også besked om, hvorvidt de skal have penge retur for ejendomsskat betalt det seneste årti. (Arkivfoto).

De første ejendomsvurderinger i ti år er netop sendt ud

De første ejendomsvurderinger siden 2011 er sendt ud, og over de næste to måneder får 50.000 nye vurderinger.

De første nye ejendomsvurderinger er sendt ud. Det oplyser Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse torsdag.

De har været længe ventet, da de seneste ejendomsvurderinger kom i 2011.

De offentlige ejendomsvurderinger har derfor været videreført siden 2011, mens arbejdet med et nyt ejendomsvurderingssystem har været undervejs.

- Vi er glade for, at vi efter planen nu sender de første ejendomsvurderinger til boligejere, siger Poul Taankvist, der er direktør i styrelsen, i pressemeddelelsen.

Det var ventet, at de første ejendomsvurderinger kunne blive sendt ud engang i oktober. 1. september blev en deklarationsmeddelelse, der er forstadiet til vurderingerne, sendt ud til en række boligejere.

Meddelelsen indeholdt oplysninger om ejendomsdata, som Vurderingsstyrelsen skulle bruge til at lave vurderinger af den enkelte bolig. Boligejerne har så haft en frist på fire uger til at komme med indsigelser mod oplysninger, der skulle være forkerte.

Det er langtfra alle nye ejendomsvurderinger, der er sendt ud torsdag. Det er nærmere en lille første bølge.

Over de næste to måneder vil ejere af omkring 50.000 parcel- og rækkehuse landet over få deres nye ejendomsvurderinger.

Efter at boligejerne får vurderingen, følger en besked om, hvorvidt de skal have penge retur eller ej for ejendomsskatter betalt i perioden 2011-2020.

Beløbet vil fremgå af meddelelsen og vil automatisk blive udbetalt til boligejerne på deres NemKonto. De boligejere, der har betalt skat af for lave vurderinger i perioden, slipper for at skulle betale ekstra.

Efter nytår vil cirka 100.000 ejendomme få nye vurderinger, og så vil Vurderingsstyrelsen i andet halvår af 2022 tage hul på sagsbehandlingen af de resterende cirka 700.000 parcel- og rækkehuse.

Først senere følger vurderinger og eventuel tilbagebetaling af ejendomsskat for ejerlejligheder, sommerhuse og andre typer af ejerboliger, fremgår det af pressemeddelelsen.

Der er frem til 2024 et skattestop for ejendomsværdiskat, en stigningsbegrænsning af grundskylden og en indefrysning af stigninger i grundskylden.

Fra 2024 kommer der så nye boligskatteregler, der ifølge Vurderingsstyrelsen fører til lavere ejendomsværdiskattesatser og lavere gennemsnitlige grundskyldpromiller i størstedelen af landets 98 kommuner.