Se billedserie Et par af robotterne på arbejde. Foto: CesTek Automation

De får robotter til at arbejde sammen med mennesker

Erhverv - 11. marts 2021 kl. 14:52 Kontakt redaktionen

Af Per Vagnsø En industrirobot står på sin plads, og omgivet af et hegn udfører den sit arbejde. Kollaborative og mobile robotter kan takket være avancerede sikkerhedssystemer »rende rundt« på en virksomhed uden at forårsage sammenstød og for eksempel levere dele, som en medarbejder samler, for bagefter at køre varen ud på lageret.

Slagelse-virksomheden CesTek Automation er blevet prist for at kunne levere op til ni samarbejdende robotter.

Udgangspunktet er standardrobotter, som virksomheden tilføjer udstyr, der kan interagere med robotten - for eksempel en fod, så den kan nå, hvad den skal have fat i oppe på en hylde på et lager - og programmerer til de opgaver, den skal løse for den enkelte kunde.

Inden robotter kommer i arbejde, bliver deres kommende arbejdsplads tegnet op, så de så at sige har et landkort at orientere sig efter.

Deles om kasser - De kollaborative robotter kan gå ude blandt mennesker, hvor man tidligere købte én robot, der kørte fra en maskine til en anden.

De ni robotter kan deles om alle kasser, der skal flyttes, forklarer direktør Morten Bodilsen.

De samarbejdende robotter kører ikke efter tråde, som man kender det fra en robotplæneklipper. De kan være wifi-styrede.

- Vi udvikler nogle standardprodukter, som gør, at robotterne nemmere kan sælges til produktionsvirksomheder med mange, interne flyt. Kunderne er produktionsvirksomheder med mange, interne arbejdsgange. Lige nu har vi en potentiel sjællandsk kunde, der vil elimenere spildtid for medarbejderne, fortæller Morten Bodilsen.

Hele coronasituationen har været noget af en kæp i hjulet for virksomheden, som undervejs har måttet tage afsked med syv ud af sammenlagt godt 30 medarbejdere i Slagelse og i afdelingen i Horsens. Bestræbelserne på at gafle udenlandske kunder har virusset også bremset.

- Til gengæld er vi blevet bedre til at fokusere i stedet for at skyde med spredehagl, og vi er først i Skandinavien med ni robotter, der arbejder sammen med mennesker, siger Morten Bodilsen.

Pallevogne er yt På længere sigt ser han og Brian Rise, der er partner og softwareingeniør, store muligheder i de samarbejdende robotter, når verden begynder at ligne sig selv.

- Alle bliver mere og mere klar over, at flytninger ikke skal ske med pallevogne, siger Brian Rise.

Han var med til at grundlægge firmaet, der havde Skælskør som udgangspunkt, i 2010, da han slog sig sammen med kollega Erik Frandsen.

- Jeg har altid programmeret specialmaskiner. Jeg var problemknuser, og vi har stadig de kunder, vi havde dengang, fortæller Brian Rise.