De danske virksomheder har fået lettere ved at finde folk

Det viser en analyse fra Beskæftigelsesministeriet, skriver Jyllands-Posten. Analysen bygger på virksomhedernes egne indberetninger.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) konstaterer, at kurven over forgæves rekrutteringer er knækket.

- Arbejdsgiverne og andre har holdt en brændende platform op for snuden af os politikere, men det meget akutte behov for udenlandsk arbejdskraft er der måske ikke så meget mere, siger han til Jyllands-Posten.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blokerede sammen for den tidligere borgerlige regerings forsøg på blandt andet at sænke beløbsgrænsen for, hvor meget udlændinge uden for EU skal tjene for at få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.

Analysen fra Beskæftigelsesministeriet viser, at i omtrent halvdelen af tilfældene blev den opslåede stilling ikke besat, mens det for de øvrige blev en anden profil, end virksomheden oprindelige ønskede.

Hos Dansk Arbejdsgiverforening medgiver direktør Jacob Holbraad, at faldet er positivt, men han mener ikke, at udfordringen med mangel på arbejdskraft er gået væk.

- Det er positivt, at der er et lille fald i de forgæves rekrutteringer, men det ligger stadigvæk på et højt niveau.

- Det er stadigvæk mere end 31.000 job, vi er gået glip af det seneste halve år. Det er job, der kunne have skabt vækst, indtjening og beskæftigelse til Danmark, siger Jacob Holbraad til Ritzau.

Modsat ser Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) - det tidligere LO - ikke grund til at åbne for mere udenlandsk arbejdskraft.

Formand Lizette Risgaard siger til Jyllands-Posten, at tallene bekræfter hendes syn på, at det ikke er aktuelt at ændre reglerne, så man lettere kan hente ansatte i tredjeverdenslande.

Det er Jacob Holbraad uenig i.

- Man kan ikke trække på skuldrene af, at 31.000 job ikke er blevet besat.

- Der er stadig et behov for, at vi kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft - også fra udlandet. Det gælder også faglært arbejdskraft, siger han.