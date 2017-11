Danskernes tillid til økonomien bliver fortsat bedre

Tallet er markant bedre end ved indgangen til 2017, men stadig et godt stykke under perioden op til finanskrisen, hvor den lå på 15.

Det sagt, så viser tallene, at danskerne har et positivt syn på deres egen økonomi.

- Forbrugerne vurderer, at familiens økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Forbrugerne vurderer ligeledes, at Danmarks økonomiske situation er bedre end for et år siden, skriver Danmarks Statistik.

Gennemsnitligt er der også en forventning om, at Danmarks økonomiske situation vil være bedre om et år, og at de adspurgtes egen situation vil være bedre om et år.

Som det har været tilfældet længe, så er der dog set med erhvervslivets øjne et stort hår i suppen. Opsvinget, den stigende beskæftigelse og øget forbrugertillid til trods er det nemlig stadig ikke den store lyst til at købe større forbrugsgoder som tv eller hårde hvidevarer.

- Selv om forbrugerne er positive over for familiens økonomiske situation, vurderer de, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket, skriver Danmarks Statistik.

Indikatoren, for synet på om det er tidspunktet at købe større forbrugsgoder, er på minus 6,9. Den har været negativ i mindst fem år.