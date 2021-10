Danskernes syn på økonomien dykker - kan skyldes elpriser

Danskernes syn på den økonomiske situation er dykket kraftigt i oktober fra det høje niveau i september. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er dog ikke fordi, at humøret er blevet meget dårligt. Det er på niveau med det, der blev målt over sommeren i juni.

Ifølge privatøkonom Brian Friis Helmer, Arbejdernes Landsbank, kan det være de stigende energipriser, som er begyndt at sætte sig i danskernes humør.

- De højere priser er en kombination af mange ting. Der har manglet vind, som bruges til strøm, vand, der bruges i Norge og Sverige, og så har der været mangel på leverancer fra Rusland, forklarer han.

Danmarks Statistik stiller til undersøgelsen 1000 personer i Danmark en række spørgsmål til deres syn på egen og dansk økonomi.

Svarene bliver oversat til et tal mellem 100 og minus 100, og det bliver kogt sammen til et samlet tal for forbrugertilliden.

Ifølge Brian Friis Helmer indikerer tallet fremgang, når det er over nul.

I oktober er det landet på 3,3. De er på niveau med gennemsnittet for de seneste seks måneder, men markant lavere end i september.

Her var forbrugertilliden på 8,2. Det var det højeste i tre år. Til sammenligning var den i april sidste år minus 11,9.

Det var, umiddelbart efter at Danmark blev ramt af corona, og der blev indført restriktioner i landet for at inddæmme smitten.

Tallet er sammensat af flere forskellige spørgsmål, og det er ifølge chefanalytiker i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen særligt danskernes syn på egen økonomi, der er blevet dårligere i de nye tal.

- Faktisk skal vi helt tilbage til foråret 2020, hvor coronakrisen hærgede, for at tilliden til egen økonom var så lav, skriver hun i en kommentar.

Hun peger også på, at man kan spekulere i, at faldet kan være drevet af, at højere energipriser begynder at kunne mærkes hos danskerne.

Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank er ganske fortrøstningsfuld, når det kommer til udviklingen i forbrugertilliden den næste tid.

- Grundlæggende set har dansk økonomi det rigtig godt. Beskæftigelsen er rekordhøj, ledighed er lav, og formuerne er ganske fornuftige.

- Vi kan ikke afvise yderligere dyk fra de her energipriser. Men umiddelbart forventer jeg et pænt niveau i den kommende tid, siger han.