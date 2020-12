Danskernes formuer har aldrig været større

De danske familiers formuer havde vokseværk i 2019 og har aldrig været større.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

I 2019 voksede formuen for en typisk dansk familie med omkring 69.000 kroner til 1,27 millioner kroner.

Formuen opgøres ved at tage alle aktiver - som bolig, pensionsopsparing og indestående i banken - og trække gælden fra.

Det seneste år er formuerne blandt andet gået op på på grund af stigende boligpriser, og fordi aktiemarkedet var i hopla i 2019.

De stigende aktiekurser har betydet, at pensionsopsparingerne er vokset.

Tallet for formue fra Danmarks Statistik er medianen, som findes ved at stille alle familier i Danmark op på en lang række efter formuens størrelse og tage den i midten.

Formuen er størst for de personer i alderen 60-64 år, som er ved at være pensionsmodne og derfor har haft længst tid til at spare op.

Tallene er fra 2019 og kan - set i lyset af coronakrisen - synes en anelse forældede.

Men boligpriserne er steget i år, og samtidig er for eksempel de danske aktier nu på et højere niveau end inden krisens start.

- Vi vil derfor være overrasket, hvis danskernes formue ikke også stiger i 2020, siger Brian Friis Helmer, økonom i Arbejdernes Landsbank, i en skriftlig kommentar.

De stigende formuer er også udtrykt ved, at privatpersoners samlede indeståender i bankerne tidligere i år krydsede en billion kroner for første gang. Det svarer til 1000 milliarder kroner.

- Den stigende formue betyder, at danskerne generelt er bedre polstret, hvis de skulle blive ledige eller komme ud for andre økonomiske udfordringer i krisetider som disse, og også at mange kan se frem til at have råd til den pensionstilværelse, de forestiller sig, siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA, i en kommentar.