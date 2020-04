Danskernes forbrug stiger langsomt efter lille genåbning

Samlet ligger forbruget dog stadig 15 procent lavere end samme tidspunkt i 2019. Men det ser alligevel noget bedre ud end for en måned siden, hvor faldet var omkring fem procentpoint større.

- Overordnet set er forbruget stadig trykket af nedlukningen af det danske samfund, men samtidig ser vi nu tegn på, at det ser noget bedre ud end for en måned siden, siger Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank.

- Det skyldes blandt andet, at der er nogle steder, hvor man gradvist er begyndt at åbne op - for eksempel optikere og frisører - men også at nogle af de butikker, som ikke har været tvunget til at lukke ned, også så småt er begyndt at åbne igen.

Særligt landets frisører har nydt godt af genåbningen. Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år har danskernes frisørforbrug ligget 40 procent højere efter påske.

Den største stigning i frisørforbruget er sket blandt danskere over 65 år.

Og det er godt nyt for økonomien, at danskerne tilsyneladende er klar til at bruge penge i de forretninger, der genåbner, forklarer Louise Aggerstrøm Hansen.

- Det er rigtig positivt at se, at danskerne igen trods alt er begyndt at gå til frisøren. Det værste ville være, hvis de sad derhjemme og holdt på pengene, selv om de fik mulighed for at bruge dem.

- Men frisørerne er måske ikke nået til at drage den konklusion, så vi bliver nødt til at se tiden an og se, hvad der sker, når man laver den næste bølge af genåbningen. Så vil vi få et langt stærkere fingerpeg om, hvor bekymrede vi i virkeligheden er.

Også i detailhandlen er forbruget så småt begyndt at stige sammenlignet med før påske. Over den seneste måned er tøjforbruget således gået fra at være omkring det halve af normalen til at være 20-30 procent under.

Der er dog også brancher, hvor forbruget er gået helt i stå på grund af nedlukningen. Således bruger danskerne stort set nul kroner på rejser og underholdning, der kræver, at man er fysisk til stede.

Også restauranterne er hårdt pressede under den fortsatte nedlukning. Således er forbruget her faldet med 60-70 procent sammenlignet med sidste år.

Når faldet trods alt ikke er større, skyldes det blandt andet, at danskerne i stigende grad gør brug af take-away-muligheder.