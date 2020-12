Danskernes arbejdstid steg rekordmeget efter nedlukning

I forlængelse af forårets nedlukning har der været en rekordstor stigning i den tid, som danske lønmodtagere bruger på arbejde.

Ifølge Danmarks Statistik har lønmodtagerne arbejdet 53 millioner flere timer i tredje kvartal end i andet kvartal. Det er en stigning på 5,7 procent.

Stigningen er den højeste, som statistikbanken nogensinde har registreret.

Selv om den rekordstore stigning er en god nyhed set i lyset af coronakrisen, så er det dog også netop coronakrisen, der ligger til grund for rekorden.

I første og andet kvartal har krisen således givet betydelige fald i arbejdstiden. Bare i andet kvartal var der det største fald, Danmarks Statistik nogensinde har registreret.

Med andre ord kommer den rekordstore stigning i tredje kvartal i kølvandet på store fald i de to forudgående kvartaler.

Og på trods af den rekordstore stigning er den samlede arbejdstid fortsat 1,3 procent eller 12,7 millioner timer lavere end før coronakrisen.

- Nok har vi oplevet en genopretning. Men der er stadig lang vej tilbage, og beskæftigelsen er stadig små 30.000 personer lavere end før krisen, bemærker Niklas Praefke, cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation, i en kommentar.

For både det igangværende fjerde kvartal og de efterfølgende kvartaler kan der ifølge cheføkonomen være frygt for et nyt fald i danskernes arbejdstid.

Det begrunder han med de stigende smittetal og nye restriktioner.

Men her og nu forventer Niklas Praefke dog ikke, at der kommer til at ske et lige så markant fald i arbejdstiden som i foråret.

- Vi er blevet en del klogere i forhold til, hvordan epidemien skal håndteres, og forhåbentlig betyder det, at vi kan undgå store landsdækkende nedlukninger, som vil føre til en stor stigning i ledigheden.

- Men allerede nu er en del personer hjemsendt, og i det omfang, de ikke er i stand til at varetage jobbet hjemmefra, vil det betyde et fald i de præsterede arbejdstimer, siger han.

Som en del af flere restriktioner har regeringen frem til starten af næste år anbefalet arbejdspladser i 69 af landets 98 kommuner om at lade de ansatte arbejde hjemme.

Anbefalingen er sammen med restriktionerne kommet som følge af de højeste smittetal, der nogensinde er registreret herhjemme under pandemien.