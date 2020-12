Danskerne vil i snit få 9000 kroner fra to ugers feriepenge

I første runde, hvor tre ugers feriepenge blev udbetalt, valgte 2,3 ud af 3,0 millioner lønmodtagere at få pengene.

Danske lønmodtagere vil i gennemsnit få 9000 kroner i lommen, hvis de vælger at få udbetalt de sidste to ugers feriepenge.

Her fik hver lønmodtager i gennemsnit udbetalt 13.451 kroner efter skat.

Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, forventer, at de fleste også vil bede om at få udbetalt pengene i anden runde.

- Vores forventning er da, at langt de fleste, der valgte at få udbetalt feriepengene i første runde, også vælger at få dem udbetalt til foråret, skriver hun i en kommentar.

Et bredt flertal i Folketinget er onsdag blevet enig om at udbetale de to ugers feriepenge som en del af en økonomisk pakke.

Pengene bliver først frigivet før påske, og det giver god mening, vurderer Louise Aggerstrøm Hansen.

Hun påpeger dog, at de hårdest ramte brancher - herunder restauranter og kulturlivet - blev lidt forbigået, da de første tre ugers feriepenge blev frigivet.

- Det skyldes ikke, at danskerne ikke har lyst til at bruge penge de steder, men snarere at restriktioner og høje smittetal afholder dem fra det.

- Derfor giver det også fin mening at vente med at udbetale pengene til foråret, hvor sandsynligheden for, at en række restriktioner er løftet, er større, siger hun.

Ud over feriepengene indeholder pakken en forlængelse af hjælpepakkerne til de brancher, der er ramt af coronarestriktioner.

Samtidig er der aftalt en eksportpakke til 1,7 milliarder kroner, der vil komme i spil frem mod 2023.

Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener cheføkonom Erik Bjørsted, at pakken falder på et tørt sted.

- Dansk økonomi er langtfra oppe i fulde omdrejninger, og selv når en vaccine bliver tilgængelig, får økonomien stadigvæk brug for hjælp til at komme op i fulde omdrejninger. Det sker ikke af sig selv, siger han.

Hos erhvervsorganisationen Dansk Erhverv mener administrerende direktør Brian Mikkelsen også, at pakken er nødvendig for at holde gang i dansk økonomi.

- Det giver virksomhederne et bedre overblik over, hvad fremtiden bringer, og gør det lidt lettere at planlægge i en ellers ganske uforudsigelig og derfor svær tid for dem.

- Endelig er coronavirusset verdensomspændende, og mange af vores store eksportmarkeder som for eksempel USA er hårdt ramte. Derfor er det også både vigtigt og nødvendigt, at dansk eksport får et løft, siger han.