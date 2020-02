Se billedserie Selvom grøntsager er noget af det mest klimavenlige, du kan spise, er det ikke helt ligegyldigt, hvilke slags grøntsager du putter i maden. Skal det flyves langt for at nå til dit nærmeste supermarked, eller bliver det dyrket i opvarmede drivhuse, har det en mere negativ effekt på CO2-regnskabet.Foto: Anna Weinø

Danskerne skal hjælpes hen mod klimavenlige madvaner

20. februar 2020

Anna Weinø Ris eller pasta? Økologi eller ej? Aldrig mere kød!? Der kan opstå mange spørgsmål og dilemmaer, når man taler om klimavenlige madvaner, og det skaber tvivl hos danskerne.

Den tvivl vil Klima-, Energi- og Forsyninsgministeriet og Miljø-og Fødevareministeriet forsøge at komme til livs, og de vil derfor gøre det lettere for danskerne at spise mad, der er bedre for miljøet.

De har derfor bedt Madkulturen i Roskilde om hjælp. Madkulturen er en videns-organisation, der har til formål »at gøre god mad tilgængelig for alle« og nu er turen nået til klimaet.

Enkle klimatips Dit madforbrug står for 20 procent af dit CO2-udslip, hvis du lever som den gennemsnitlige dansker. Det tal kan mindskes, hvis du ændrer på dine madvaner, men for mange er det ikke helt ligetil.

Derfor arbejder Madkulturen lige nu på »Klimatips til hverdagsmaden«, som skal komme med konkrete bud på, hvordan du nemt gør dine måltider lidt venligere stemt mod kloden.

- Det bliver så uoverskueligt og svært at navigere i, når man søger information på nettet. Vi vil gøre det overkommeligt og samle alle tipsene ét sted, Judith Kyst, der er direktør for Madkulturen.

Klimatipsene skal gøre nemmere at lette CO2-niveauet i danskernes mad en smule. De skal »justere, ikke ændre« vores madvaner som Judith Kyst siger.

Det kan lyde uambitiøst i en tid, hvor mange kræver kraftig handling på klimafronten, men de små justeringer er faktisk en af styrkerne ved dette projekt, mener Judith Kyst.

- At være i øjenhøjde med danskerne er det vigtigste for os. Vi bør alle ændre adfærd, men vi må gøre det derfra, hvor vi er, siger hun.

Rutine eller udfordring? Halvdelen af danskerne vil gerne spise mere klimavenligt viser Madkulturens undersøgelse fra 2019.

Her spurgte de til 1000 personers vilje til at spise klimavenligt, og 500 svarede, at de gerne vil, men mangler råd, inspiration og viden. Det er til de 500 personer, at tipsene er. De har defineret fire typer eller »madpraksisser«, som projektet lægger vægt på. De er baseret på danskernes forhold til madlavning og deres kompetencer i et køkken. De fire praksisser skal ikke forstås som fastlåste typer, og de kan sagtens ændre sig fra tid til anden.

Ikke så svært igen Hvad kan jeg putte i lasagnen i stedet for oksekød? Eller hvilket frysemåltid vejer tungest i CO2-regnskabet? Det er bare to af de spørgsmål, som forbrugerne har svært ved at svare på.

Det opdagede Madkulturen, i løbet af tre workshops, hvor de inviterede 40 repræsentative danskere med i køkkenet for at »udvikle tipsene med og for danskerne«.

Samarbejdet med danskerne, der alle passer ind under en eller flere af de fire førnævnte madpraksisser, har resulteret i fire grundtips, som gerne skulle gøre det lettere at leve lidt mere klimakorrekt. De fire grundtips indeholder i alt cirka 21 tips, der bliver offentliggjort i starten af april.

- Vi håber, at folk får skuldrene lidt ned og tænker, at det ikke er så svært igen, siger Judith Kyst.