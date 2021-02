Danskerne kan nu se hvad de har til gode i feriepenge

Alle borgere kan nu tjekke, hvad deres arbejdsgivere har indberettet og de beløb, de har til gode i feriemidler.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra LD Fonde, der blandt andet har ansvar for at administrere lønmodtagernes feriemidler.

Sammenlagt har arbejdsgiverne indberettet 108 milliarder kroner før skat, som danskerne har opsparet i feriepenge.

Allerede sidste år blev der taget en politisk beslutning om at give mulighed for at få udbetalt tre ud af i alt fem ugers indefrosne feriepenge.

Det resulterede i, at der blev udbetalt lidt over 52 milliarder kroner før skat.

Udbetalingen skulle være med til at øge forbruget og støtte de danske butikker, der har været hårdt ramt af coronakrisen.

Mod slutningen af sidste år blev der taget en ny politisk beslutning om at give mulighed for at udbetale de resterende feriemidler.

Forventningen er, at de sidste feriepenge kan udbetales i løbet af foråret.

Da der i efteråret blev åbnet for at få udbetalt tre ugers feriepenge, var det med til at give nogle af de største stigninger i detailsalget nogensinde.

Alene i oktober steg detailsalget med 8,2 procent i forhold til september ifølge tal fra Danmarks Statistik. Det var det højeste på en måned nogensinde.

På den måde fik detailhandlen indhentet noget af den omsætning, der gik tabt i foråret under den første nedlukning af landet.

- Det har vi selvfølgelig også en forhåbning om, at udbetalingen af de sidste to uger vil gøre, når vi kommer ind i foråret, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Til den tid er vi forhåbentlig ude af de fleste hårde nedlukninger, sådan at danskerne kan bruge deres penge på oplevelser, på at forsøde tilværelsen og købe lidt ind - og allerhelst lokalt.

Lønmodtagere kan på hjemmesiden borger.dk tjekke, hvad deres arbejdsgivere har indberettet af feriemidler og det beløb, de har til gode.

Det er ikke et krav at få udbetalt de indefrosne feriepenge. Det er også muligt at lade dem stå hos LD Fonde, som så vil forsøge at forvalte dem efter bedste evne.

Lader man pengene stå, bliver de automatisk udbetalt, når man går på folkepension.