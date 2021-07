Danskerne er vilde med at leje sommerhuse

I juni var der 1,8 millioner overnatninger i lejede feriehuse i Danmark. Her stod danske og tyske gæster for den altovervejende del af overnatningerne.

Selv om det i kølvandet på de udbredte vacciner mod corona er blevet lettere at rejse til en række steder i udlandet, så har masser af danskere fortsat valgt at holde sommerferien i et lejet sommerhus.

Det er en stigning på fire procent i forhold til samme måned sidste år ifølge nye tal fra Danmarks Statistik.

Tendensen slog igennem allerede sidste år, hvor de hårde coronaregler gjorde det nærmest umuligt at rejse ud af landet. Men tendensen fortsætter altså denne sommer, selv om der nu er lempet på mange udenlandske rejsemål.

Antallet af danske overnatninger gik frem med en procent i forhold til juni sidste år, og tallet ligger dermed på et højere niveau, end før coronapandemien ramte.

- Antallet af danskere i sommerhusene er meget større, end det har været tidligere, siger Poul Fejer Christiansen, vicedirektør i Feriehusudlejernes Brancheforening.

- Mange danskere søgte sidste år forgæves grundet en enorm efterspørgsel på danske feriehuse. Så folk var meget tidligere ude i år, hvor de udenlandske gæster oven i var udelukket fra oktober til hen i juni.

- Det gav danskerne mere frit valg på hylderne på et tidligere tidspunkt, siger administrerende direktør Per Dam Jensen fra Sol og Strand, der er en af landets største udlejere af feriehuse.

Han satser på, at de tyske gæster dukker op igen til efteråret.

- Normalt fylder de udenlandske turister 75 procent i feriehusene. Vi kan ikke nå at lappe forårets hul, hvor de var afskåret fra Danmark. Men til nytår har vi nok en lille vækst i forhold til sidste år, siger han.

Og flere overnattende gæster har også valgt at kigge frem i kalenderen og booke overnatninger i danske feriehuse senere på året, viser tallene fra Danmarks Statistik.

Ved udgangen af juni var der booket 384.700 uger for resten af året. Det er en stigning på to procent i forhold til samme periode sidste år.

Blandt disse bookinger stiger de danske med seks procent, mens de tyske bookinger er på normalt niveau.

Dansk Industri (DI) efterlyser fra regeringen en langsigtet plan for at vinde turisterne tilbage.

- Selv om danskerne rykkede i sommerhus i juni, er der kun halvt så mange udenlandske overnatninger som før krisen. Attraktionerne i sommerlandet kan i den grad mærke det på besøgstallene her i højsæsonen.

- Der er brug for en højlydt markedsføring af Danmark som en tryg destination og med afskaffede areal- og afstandskrav, lyder det fra vicedirektør Henriette Søltoft, DI.

Hun peger på, at turismen står i en sårbar situation, når danskerne for alvor begynder at rejse ud igen.

- Hvis de danske feriehusudlejninger ender på normalt niveau næste år, men uden at de udenlandske feriehusgæster vender tilbage, så vil vi mangle 800.000 overnatninger.

- Kultur- og oplevelseserhvervene rundt i landet har brug for, at regeringen sætter en langsigtet strategi for at vinde turisterne tilbage, siger Henriette Søltoft.