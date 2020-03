Danske virksomheder venter flere fyringer frem mod sommer

Hvis man spørger ude i de danske virksomheder, er der ikke meget, der tyder på, at de sidste fyresedler er uddelt. Tværtimod spår Dansk Industris virksomhedspanel, at de skal på slankekur frem mod sommeren og have færre ansatte.

Tirsdag oplyser Beskæftigelsesministeriet, at fire gange flere end normalt har meldt sig ledige mandag i denne uge.

Og spørger man i erhvervsorganisationen Dansk Industris virksomhedspanel, forventer de at skære i antallet af ansatte de kommende tre måneder.

De 664 virksomheder, der er udvalgt til at give et repræsentativt snit af brancher, er blevet spurgt til andet kvartal - altså de kommende tre måneder - april, maj, juni.

Her svarer en fjerdedel, at de vil have mellem en og fem procent færre beskæftigede. Derudover svarer en tredjedel, at de vil have reduceret antallet af ansatte med fem procent eller mere.

- Det er et helt vildt stemningsskift, man kan se i de her tal. Jeg har aldrig set noget lignende, siger vicedirektør i Dansk Industri Steen Nielsen.

- Vi har lige været gennem seks år, hvor beskæftigelsen er steget hver eneste måned. Og så kommer den her krise og rammer os. Og fra det ene øjeblik til det andet går vi fra stor optimisme i virksomhederne til det stik modsatte.

Siden mandag i sidste uge har der dagligt været mellem tre til fire gange så mange nye ledige som normalt.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har udtryk tillid til, at aftalen om lønkompensation er stærk nok til at redde mange, men ikke alle arbejdspladser i Danmark.

Steen Nielsen mærker også en stærk støtte til ordningen. Men han er samtidig blevet i tvivl om, hvorvidt den krise, som tiltagene for at inddæmme spredningen af coronavirus har medført, bliver en midlertidig ting.

- Vi har alle et håb om, at vi relativt hurtigt kan komme tilbage til noget, der er normalt. Men jeg må også sige, at jeg er bekymret, og at det ikke er det eneste sandsynlige scenarie, siger Steen Nielsen.