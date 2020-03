Danske virksomheder startede 2020 med stærk eksport

Efter et fald i december voksede eksporten til udlandet til 61,4 milliarder kroner i faktiske tal.

Før spredningen af coronavirus tog fart uden for Kina, havde danske virksomheder i januar stort held med at få afsat varer i udlandet. Det viser tal for eksporten for januar fra Danmarks Statistik.

Fordi man gerne vil sammenligne eksporttallene fra de enkelte måneder laver Danmarks Statistik også et sæsonkorrigeret tal. Og her svarede januareksporten til 60,8 milliarder kroner.

Det er 5,3 procent højere end december 2019.

Det er særligt danske fødevarer og maskiner, som der har været efterspørgsel efter i januar.

Også importen steg i januar. Men dog ikke lige så meget - kun med 4,7 procent - og dels importeres der mindre til Danmark end der eksporteres.

I alt har Danmark et overskud på 8,4 milliarder kroner - i sæsonkorrigerede tal - i handlen med udlandet. Det kaldes handelsbalancen.

I dette regnestykke indgår handel med skibe, fly og brændsel ikke.

Generelt har danske virksomheder vist sig bedre til at sælge til udlandet, end omstændighederne ellers har tilskrevet, lyder analysen fra økonom i Arbejdernes Landsbank Anders Christian Overvad.

- Det sidste års tid kan mildest talt siges, at have været et internationalt turbulent år med vækstnedgang, recessionsfrygt, handelskrig og brexitforhandlinger, skriver han i sin analyse.

- Men dansk eksport har indtil videre virket fuldstændig ligeglad med, hvad der foregår udenfor landets grænser. Eksporten er braget i vejret og er blevet vækstmotoren i dansk økonomi.

- Det er især medicinalindustrien og eksporten af maskiner, som trækker op.

Han peger på, at det er de "rigtige" ting, som danske virksomheder eksporterer, hvis man ikke vil være for sårbar for svingninger i de internationale konjunkturer.

Det er eksempelvis eksport af medicin og vindmøller, som Anders Christian Overvad peger på.

Han tør ikke spå om, hvilken effekt spredningen af coronavirus får.