Danske startups skal blive bedre til at skalere

Erhverv - 21. juni 2021 kl. 16:47 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Investornetværket Keystones arbejder med at matche virksomheder med bestyrelsesmedlemmer og investorer, og som en del af det arbejde har Keystones udviklet en bestyrelsesuddannelse i samarbejde med Niels Brock.

- Vi har i 20 år arbejdet med at opbygge det danske startup- og venturelandskab, og der har ikke været nogle uddannelser til det segment, før vi lancerede den første bestyrelsesuddannelse, men nu kommer der en stribe uddannelser, fordi der er et stort behov, siger partner og CEO Kenneth Larsen fra Keystones.

Kandidater med erfaring Når det gælder om at finde de rette bestyrelsesmedlemmer til en iværksættervirksomhed, der gerne vil skalere sig videre til næste niveau, så kigges der efter personer, som netop har prøvet den proces tidligere, og de mangler lige nu i økosystemet, lyder det fra Kenneth Larsen, men det kan bestyrelsesuddannelser med fokus på scaleup være med til at ændre på, er vurderingen. Og bedre uddannede bestyrelsesmedlemmer er en fordel både for den enkelte og for samfundet.

- Vi skal arbejde med det mindset, der handler om, at komme ud og erobre hele verden. I USA er økosystemet for eksempel langt mere udviklet. Der kan startup-virksomheder tiltrække langt mere risikovillig kapital og derfor kan de skalere hurtigere, siger Kenneth Larsen.

Tendenserne er gode Han glæder sig over tendenser som viser, at vi i Danmark er godt på vej til ikke kun at være et startup-land men også et sted, hvor nye virksomheder kan vokse sig større.

- Vi har desværre nogle snubletråde i forhold til finansiering og skat, men der er politisk opbakning til at tage de næste skridt. Universiteterne har også større fokus på entrepenørskab, og nu har vi fået den første iværksætterefterskole, så det næste er, hvordan vi får bygget et endu stærkere kapitalsystem til bedre skalering, men også at vi får de rigtige kompetencer ind på de rigtige poster.

- Der er brug for flere, som har erfaringer med skalering af virksomheder. Det kan for eksempel være nogle, der står et ny sted i deres arbejdsliv og brænder for sagen og her er en bestyrelsesuddannelse både med til at give et kvalitetsløft helt generelt, og de er med til at give et bedre udbud af kandidater, der så også er bedre klædt bedre på til det, de går ind til, siger Kenneth Larsen.

Stærkere forpligtigelser Som bestyrelesmedlem i en startup- eller scaleup-virksomhed skal man nemlig forvente at blive involveret langt udover det strategiske niveau på bestyrelsesmøderne.

- Her er mere hands-on, hvor du hjælper både på produkt- og forretningssiden, mens det fylder mindre at kontrollere regnskaber og budgetter. Der er meget mere coaching og arbejde imellem betyrelsesmøderne, som der typisk er 8-10 stykker af om året, forklarer Kenneth Larsen og understreger, at man også skal være indstillet på at skabe resultater for små midler.

Indsatsen værd Hvis man ikke lige hører til det segment, der selv kan betale for en bestyrelsesuddannelse eller har en virksomhed, der kan dække udgifterne, så lyder rådet at sammensætte sin bestyrelsesuddannelse ved at gå efter nogle kortere og billigere kurser eller at benytte sig af de kompetenceløft, som man også kan få ved at være medlem af et netværk som for eksempel Keystones.

- Jeg har dog ikke mødt nogen endnu, der har været kede af, at de har taget en intensiv bestyrelsesuddannelse, hvor man betaler for, at nogen spænder en for en vogn. Man er indstillet på at give den en skalle i tre måneder for at løfte sin egen karriere eller virksomhed til næste niveau, siger Kenneth Larsen, der netop har overværet eksamen og afslutningspitchene fra »Startup Bestyrelsesuddannelsen« på Niels Brock.

- Du kender situationen, hvor virksomheder pitcher for investorer, men vi har vendt den om, for der er kamp om bestyrelsesposterne, så man skal ud og sælge sig selv som kandidat til en bestyrelsespost, og derfor skal man på uddannelsen lave sin personlige bestyrelsespitch. Det er fantastisk at se den rejse, som de studerende gennemgår fra at tale om deres flotte karriere til at blive skarpe på, hvilke kompetencer, der præcis skal i spil, siger Kenneth Larsen.

Vigtigt for børsnotering Langsigtet er det også vigtigt for virksomhed at få de rette kompetencer i bestyrelsen, forklarer han.

- Hvis du arbejder mod at få din virksomhed børsnoteret, så er det vigtigt at kunne fremvise en bestyrelse med mennesker, der har en god trackrekord inden for branchen, fordi det siger god for det, og hvis vi kan være med til at løfte komptencerne i bestyrelserne, så er det et lille skridt på vejen, siger Kenneth Larsen.